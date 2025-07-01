Lider samoproglašene Luganske Narodne Republike Leonid Pasečnik izjavio je da je, prema najnovijim vojnim izvještajima, cijela teritorija te regije pod kontrolom Rusije.

- Prije dva dana dobio sam izvještaj da je teritorija Luganske Narodne Republike u potpunosti oslobođena – 100 posto - rekao je Pasečnik tokom gostovanja na ruskom Prvom kanalu, a prenose ruski državni mediji.

Od kraja prošle godine, ruske oružane snage pojačale su vojne operacije u istočnom dijelu Ukrajine, posebno u Donbasu. U januaru su, prema tvrdnjama Moskve, zauzeli naselja Novojehorivka, a u februaru i Novoljubivku.

Još u decembru prošle godine, tadašnji načelnik ruskog Generalštaba, a sada ministar odbrane Andrej Belousov, izjavio je da ukrajinske snage kontrolišu manje od jednog procenta teritorije LNR.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin u martu je kazao da je 99 posto teritorije ove regije već bilo pod ruskom kontrolom, te da su, osim toga, "osvojene" velike površine Donecke Narodne Republike (DNR), kao i dijelovi Zaporoške i Hersonske oblasti.

Penzionisani potpukovnik LNR-a Andrej Maročko izjavio je još u decembru da su sela u toj oblasti, koja su tada još bila pod kontrolom ukrajinske vojske, pretrpjela velika razaranja zbog, kako je naveo, "djelovanja ukrajinskih snaga".

Nezavisna potvrda ovih tvrdnji trenutno nije dostupna. Ukrajinske vlasti se nisu službeno oglasile o posljednjim navodima ruskih zvaničnika. Međunarodna zajednica, uključujući Ujedinjene nacije, ne priznaje LNR i DNR kao legitimne entitete i smatra ih dijelom teritorijalnog integriteta Ukrajine.