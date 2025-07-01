Izrael i Sirija vode razgovore o mirovnom sporazumu: O jednoj stvari nema diskusije

Razgovore o bilateralnom sporazumu kojim bi se obustavila neprijateljstva između Sirije i Izraela, vode ove dvije države.

To je potvrdio danas neimenovani visoki izraelski zvaničnik za Times of Izrael.

Sigurnosna pitanja

Prema riječima izvora, kontakti su usmjereni na koordinaciju oko sigurnosnih pitanja.

- Da li bi se to moglo razviti u nešto izvan (sigurnosnih aranžmana)? Sačekat ćemo i vidjeti. Za sada nema ništa konkretno. Apsolutno postoji težnja da se prošire Avramovi sporazum, i nije tajna da želimo da vidimo Siriju u ovome -rekao je on.

Zvaničnik, međutim, nije želio da govori o tome kada bi potencijalni sporazum mogao da stupi na snagu. Izraelski zvaničnici rekli su da razgovore u ime Tel Aviva vodi savjetnik za nacionalnu sigurnost Cači Hanegbi, koji je prošle sedmice potvrdio da su Izrael i Sirija u svakodnevnom direktnom kontaktu i da razgovaraju o mogućnosti normalizacije odnosa.

Diplomatski odnosi

Ranije danas, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar je rekao da je Izrael zainteresovan za uspostavljanje zvaničnih diplomatskih odnosa sa svojim dugogodišnjim neprijateljima Sirijom i Libanom, ali da neće pregovarati o sudbini Golanske visoravni.

Istovremeno, neimenovani sirijski izvori su rekli libanskom mediju Al-Akbar da ne postoji čvrst konsenzus unutar sirijskog režima u vezi sa nedavno intenziviranim mirovnim pregovorima uz posredovanje SAD.

Prema izvorima, takav korak nema istinski konsenzus, čak ni unutar tima lojalnog sirijskom predsjedniku Ahmedu al Šari.

Umjesto toga, osobe bliske Šari pozivaju američke posrednike da razmotre ograničeniji sporazum, koji bi proglasio kraj neprijateljstava sa Izraelom bez napretka ka potpunom miru, navodi Times of Izrael.

Dva faktora

Kako su rekli izvori, otpor mirovnom sporazumu proističe prvenstveno iz dva faktora, od kojih su prvi poteškoće sa kojim bi se Damask suočio u pokušaju da opravda takav sporazum dok traje rat u Gazi i usred široko rasprostranjene arapske osude izraelskih vojnih akcija.

Drugo, dodali su, proturski elementi unutar užeg kruga Šare strahuju da bi normalizacija stavila Siriju pod značajan izraelski i saudijski uticaj, marginalizujući ulogu Ankare u regionu.

Libanski novinski kanal LBCI je naveo da Sirija ne zahtjeva povratak Golanske visoravni ni u jednom potencijalnom mirovnom sporazumu, već da traži izraelsko priznanje novog režima, povlačenje iz područja koje Izraelske odbrambene snage drže na jugu Sirije od januara, definisane sigurnosne aranžmane na jugu i podršku SAD.

Ujedinjene nacije smatraju da je izraelsko preuzimanje tampon zone kršenje sporazuma o razdvajanju između Izraela i Sirije iz 1974. godine, dok Izrael tvrdi da je sporazum nevažeći jer jedna od strana više nije bila u poziciji da ga sprovodi i da je preuzimanje bio odbrambeni potez kako bi se zemlja zaštitila od potencijalnih neprijateljskih snaga koje su mogle da iskoriste vakuum moći.