Četiri osobe uhapšene u Turskoj: Optuženi za crtanje karikature poslanika Muhameda

Najmanje četiri osobe uhapšene su jučer u Turskoj zbog crtanja i distribucije karikature za koju tvrde da prikazuje poslanika Muhameda.

Karikatura, objavljena u časopisu političke satire, prikazuje, po svemu sudeći, muslimana i Jevreja, obojica s krilima i oreolima, kako se rukuju i pozdravljaju dok bombe padaju ispod.

Četiri dana nakon objave, ova karikatura je postala viralna. Stotine ljudi se okupilo na glavnoj turističkoj ulici Istanbula, skandirajući "Allah je veliki" i pozivajući na šerijatski zakon u znak protesta. Turske vlasti su brzo osudile časopis.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja (Yerlikaya) nazvao je karikaturu provokacijom i rekao da će oni "koji se usude to učiniti biti odgovorni pred zakonom". On je izjavio da karikatura nije zaštićena slobodom izražavanja ili slobodom govora.

Ministarstvo pravde Turske objavilo je da je pokrenuta istraga o incidentu prema članu 216 turskog Krivičnog zakona zbog krivičnog djela "javne vrijeđanja vjerskih vrijednosti".

LeMan, sedmični politički satirični časopis poznat po drskim stripovima sličnim francuskom Čarli Hebdou (Charlie), objavio je saopćenje u kojem se navodi da njihov crtani film ne prikazuje ono što vlast tvrdi.

- Ovaj crtež nije karikatura poslanika Muhameda. U djelu je ime Muhamed fikcionalizirano kao ime muslimana ubijenog u izraelskom bombardiranju. U islamskom svijetu postoji više od 200 miliona ljudi s imenom Muhamed. Djelo se ni na koji način ne odnosi na proroka Muhameda. Ističući ubijenog muslimana, cilj je bio istaknuti pravednost potlačenog muslimanskog naroda, bez ikakve namjere omalovažavanja vjerskih vrijednosti. Odbacujemo stigmu koja nam je nametnuta, jer ne postoji prikaz našeg Poslanika - navodi časopis.