Kim Jong Un odao počast svojim vojnicima koji su ubijeni u Ukrajini

Vrhovni vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un odao je počast svojim vojnicima koji su svoje živote izgubili tokom ruskog rata s Ukrajinom, položivši ruke na njihove repatrirane kovčege.

To je rijetko javno priznanje da su njegove oružane snage pretrpjele žrtve u sukobu, a na ekranu, na gala predstavi koja je održana u nedjelju povodom prve godišnjice vojnog sporazuma između Sjeverne Koreje i Rusije prikazane su fotografije Jong Una.

Zastao ispred kovčega

Tamo se vidi kako on zastaje ispred reda kovčega prekrivenih zastavom Sjeverne Koreje. U Velikom pozorištu Istočnog Pjongjanga, događaj je kombinovao nastupe sjevernokorejskih i gostujućih ruskih umjetnika sa slikama kojima se slavi sporazum o međusobnoj odbrani koji su Kim i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili u Pjongjangu u junu prošle godine.

Scene koje prikazuju Kima i posmrtne ostatke poginulih vojnika uslijedile su nakon scena vojnika iz obje zemlje koji mašu svojim nacionalnim zastavama. Jedna slika navodno prikazuje stranice iz krvlju umrljane bilježnice, za koju se vjeruje da je pripadala sjevernokorejskom vojniku, a koja je pronađena na bojnom polju u ruskoj Kurskoj oblasti.

Nije odmah bilo jasno kada je održana ceremonija repatrijacije. Kim i drugi zvaničnici, uključujući njegovu uticajnu sestru Kim Yo-jong i ministra vanjskih poslova Čoi Son-huija (Choe), nose zimsku odjeću, što sugeriše da su posmrtni ostaci vojnika možda vraćeni u Sjevernu Koreju prije nekoliko mjeseci.

Nakon što je mjesecima negirao da su sjevernokorejski vojnici poslani da se bore uz ruske snage, režim u Sjevernoj Koreji sada pokušava dati pozitivan ton svom učešću u sukobu u Ukrajini.

Emotivan prizor

- Sjeverna Koreja je vjerovatno željela da pale vojnike predstavi ne samo kao žrtve, već i kao dio narativa o pobjedi - rekao je za Yonhap Hong Min, viši istraživač Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.

Snimak svečanosti koji je prenosila sjevernokorejska državna televizija KRT pokazao je Kima, koji je djelovao emotivno, kako sjedi pored svoje gošće, ruske ministrice kulture Olge Ljubimove i njegove kćerke Kim Ju-ae. Prikazano je također kako ljudi u publici brišu suze.