Hakeri povezani s Iranom zaprijetili su da će otkriti još e-mailova ukradenih iz Trampovog kruga

Hakeri povezani s Iranom zaprijetili su da će otkriti još e-mailova ukradenih iz kruga američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), nakon što su prethodnu seriju distribuirali medijima uoči američkih izbora 2024. godine.

U online razgovorima s Reutersom u nedjelju i ponedjeljak, hakeri, koji se koriste pseudonimom Robert, rekli su da imaju otprilike 100 gigabajta e-mailova s ​​računa šefice osoblja Bijele kuće Suzi Vajls (Susie Wiles), Trampove advokatice Lindzi Heligen (Lindsey Halligan), Trampovog savjetnika Rodžera Stona (Rogera Stonea) i porno zvijezde koja je postala Trampova protivnica Stormi Denijels (Stormy Daniels).

Robert je spomenuo mogućnost prodaje materijala, ali inače nije pružio detalje o svojim planovima. Hakeri nisu opisali sadržaj e-poruka.

Američka državna tužiteljica Pem Bondi (Pam) opisala je upad kao "nesavjestan cyber napad".

Bijela kuća i FBI odgovorili su izjavom direktora FBI-a Kasha Patela, koji je rekao: "Svako ko je povezan s bilo kakvom vrstom kršenja nacionalne sigurnosti bit će u potpunosti istražen i procesuiran u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa zakonom."

- Ovaj takozvani cyber "napad" nije ništa više od digitalne propagande, a mete nisu slučajnost. Ovo je proračunata kampanja blaćenja s ciljem nanošenja štete predsjedniku Trumpu i diskreditiranja časnih javnih službenika koji služe našoj zemlji s odlikovanjem - objavila je agencija za cyber odbranu CISA u objavi na X.