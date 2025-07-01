Ministri G7 pozvali na nastavak pregovora o sporazumu o iranskom nuklearnom programu

Ministri vanjskih poslova zemalja Grupe sedam izjavili su u ponedjeljak da podržavaju prekid vatre između Izraela i Irana i pozvali na nastavak pregovora o sporazumu o iranskom nuklearnom programu, navodi se u zajedničkom saopćenju.

Od aprila, Iran i SAD vode razgovore s ciljem pronalaženja novog diplomatskog rješenja u vezi s iranskim nuklearnim programom. Teheran tvrdi da je njegov program mirnodopski, a Izrael i njegovi saveznici kažu da žele osigurati da Iran ne može izgraditi nuklearno oružje.

- Pozivamo na nastavak pregovora, koji će rezultirati sveobuhvatnim, provjerljivim i trajnim sporazumom koji se bavi iranskim nuklearnim programom - rekli su ministri vanjskih poslova G7.

Prošle sedmice, Trump je najavio prekid vatre između američkog saveznika Izraela i njegovog regionalnog rivala Irana kako bi se zaustavio rat koji je započeo 13. juna kada je Izrael napao Iran. Izraelsko-iranski sukob izazvao je uzbunu u regiji koja je već bila napeta od početka izraelskog rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Prije nego što je proglašen prekid vatre, Vašington je napao iranske nuklearne lokacije, a Iran je u znak odmazde ciljao američku bazu u Kataru.

Ministri vanjskih poslova G7 rekli su da su pozvali "sve strane da izbjegavaju akcije koje bi mogle dodatno destabilizirati regiju".

Američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof (Steve Witkoff) izjavio je da su razgovori između Washingtona i Teherana "obećavajući" i da se Washington nada dugoročnom mirovnom sporazumu.

Šefovi diplomatija G7 osudili su prijetnje upućene šefu UN-ove agencije za nuklearnu energiju u ponedjeljak, nakon što su tvrdolinijaške iranske novine objavile da bi šef IAEA Rafael Grosi (Grossi) trebao biti suđen i pogubljen kao izraelski agent.