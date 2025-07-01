Tramp zaprijetio Masku ukidanjem subvencija: "Zatvorit ćeš radnju i vratit se kući"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) uputio je kritiku svom bivšem saradniku, milijarederu Ilonu Masku (Elon Musk) zbog električnih vozila tvrdeći da bi bez subvencija šef Tesle "vjerovatno morao zatvoriti radnju" i vratiti se kući u Južnu Afriku.

Objava Trampa na platformi Truth Social uslijedila je nakon što je Mask kritikovao ukidanje subvencija za električna vozila u Trampovom velikom zakonu, rekavši da to "daje milostinju industrijama prošlosti, a ozbiljno šteti industrijama budućnosti".

- Ilon Mask je znao, mnogo prije nego što me je tako snažno podržao za predsjednika, da sam žestoko protiv mandata za električna vozila. To je smiješno i uvijek je bilo glavni dio moje kampanje. Električni automobili su u redu, ali ne bi svi trebali biti prisiljeni da ih posjeduju -poručuio je Tramp.

Dodao je da bi Mask mogao dobiti daleko više subvencija "nego bilo koje ljudsko biće u historiji.

- A, bez subvencija, Ilon bi vjerovatno morao zatvoriti radnju i vratiti se kući u Južnu Afriku. Nema više lansiranja raketa, satelita ili proizvodnje električnih automobila, a naša zemlja bi uštedjela bogatstvo. Možda bismo trebali zamoliti Dogea (neformalni odjel za efikasnost vlade) da ovo dobro i pažljivo razmotri? Veliki novac koji treba uštedjeti - zaprijetio je Tramp Masku.

Ovo je svakako ozbiljna prijetnja Masku koji je ušao u verbalni sukob s Trampom nakon što mu je prestao biti prvi saradnik u drugom mandatu u Bijeloj kući. Njih dvojica su se i razišla upravo zbog ukidanja subvencija za električna vozila u novom Trampovom zakonu.