Diplomatski rat Rusije i Azerbejdžana, ambasador pozvan na razgovor: Pogledajte kako je izašao iz zgrade

Nakon što su jučer vlasti Azerbejdžana sprovele racije u podružnici medija ruskog medija Sputnjik u Bakuu i objavili informacije o hapšenju dva pripadnika FSB službe, ambasador Azerbejdžana Rahman Mustafajev je pozvan na razgovor u Moskvi.
Ministarstvo vanjskih poslova Rusije ranije je saopćilo da će ambasador Azerbejdžana biti pozvan u vezi s neprijateljskim postupcima Bakua i nezakonitim pritvaranjem ruskih novinara.
On je proveo neko vrijeme u zgradi i u skladu s diplomatskim normama je opravdao razloge ovakve odluke Azerbejdžana.
Nakon što je izašao iz zgrade, ambasador Rahman Mustafajev nije dao komentar medijima.
Ruske sigurnosne službe su u petak u Jekaterinburgu provele veliku raciju usmjerenu na Azerbejdžance, zbog ubistva iz 2001. godine i drugih dugogodišnjih kriminalnih slučajeva.
Dva brata, među desetinama uhapšenih, umrla su nakon privođenja - prema zvaničnom objašnjenju, "iznenada su se osjećali loše".
Nakon toga, uslijedilo je zahlađenje u odnosima između Bakua i Moskve, a vlast u Azerbejdžanu odlučila je racijom u Sputnjiku uzvratiti na ove aktivnosti Moskve.