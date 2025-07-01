Diplomatski rat Rusije i Azerbejdžana, ambasador pozvan na razgovor: Pogledajte kako je izašao iz zgrade

Nakon što su jučer vlasti Azerbejdžana sprovele racije u podružnici medija ruskog medija Sputnjik u Bakuu i objavili informacije o hapšenju dva pripadnika FSB službe, ambasador Azerbejdžana Rahman Mustafajev je pozvan na razgovor u Moskvi.

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije ranije je saopćilo da će ambasador Azerbejdžana biti pozvan u vezi s neprijateljskim postupcima Bakua i nezakonitim pritvaranjem ruskih novinara.

On je proveo neko vrijeme u zgradi i u skladu s diplomatskim normama je opravdao razloge ovakve odluke Azerbejdžana.