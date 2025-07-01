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NASTAVAK SUKOBA

Diplomatski rat Rusije i Azerbejdžana, ambasador pozvan na razgovor: Pogledajte kako je izašao iz zgrade

Dva brata, među desetinama uhapšenih, umrla su nakon privođenja

Rahman Mustafajev. Platforma X

A. O.

1.7.2025

Nakon što su jučer vlasti Azerbejdžana sprovele racije u podružnici medija ruskog medija Sputnjik u Bakuu i objavili informacije o hapšenju dva pripadnika FSB službe, ambasador Azerbejdžana Rahman Mustafajev je pozvan na razgovor u Moskvi.

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije ranije je saopćilo da će ambasador Azerbejdžana biti pozvan u vezi s neprijateljskim postupcima Bakua i nezakonitim pritvaranjem ruskih novinara.

On je proveo neko vrijeme u zgradi i u skladu s diplomatskim normama je opravdao razloge ovakve odluke Azerbejdžana.

Nakon što je izašao iz zgrade, ambasador Rahman Mustafajev nije dao komentar medijima.

Ruske sigurnosne službe su u petak u Jekaterinburgu provele veliku raciju usmjerenu na Azerbejdžance, zbog ubistva iz 2001. godine i drugih dugogodišnjih kriminalnih slučajeva.

Dva brata, među desetinama uhapšenih, umrla su nakon privođenja - prema zvaničnom objašnjenju, "iznenada su se osjećali loše".

Nakon toga, uslijedilo je zahlađenje u odnosima između Bakua i Moskve, a vlast u Azerbejdžanu odlučila je racijom u Sputnjiku uzvratiti na ove aktivnosti Moskve.

# AZERBEJDŽAN
# RUSIJA
# RAHMAN MUSTAFAJEV
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