Vođa Hezbolaha opisao Izrael kao "divlji", a Amerikance "tiranima"

Vođa Hezbolaha Naim Qassem održao je govor u kojem je rekao kako će se ova libanska organizacija i dalje boriti za oslobađanje svakog pedlja države.

Tokom govora na centralnom skupu, Qassem je opisao Izrael kao "agresivni, represivni i kriminalni" entitet, a Sjedinjene Američke Države kao "tiransku silu" koja pokušava uništiti dostojanstven život širom svijeta.

"Imamo puno pravo reći ne. Naša posvećenost zemlji proizilazi iz činjenice da je ona naša po pravu. Drugi ne mogu da nas lišavaju ovog prava zarad svojih interesa. Mi ćemo djelovati u odbrani našeg prava", rekao je Qassem.

Istaknuo je i kako Izrael "divlja".

"Danas je Izrael u divljanju, a s njim i Sjedinjene Američke Države. Žele iskoristiti trenutak da preoblikuju regiju. Kada pravda prevlada i kada oslobodimo našu zemlju i spriječimo Izrael i SAD da nam nametnu ono što ne želimo, tek tada ćemo dostići budućnost dostojanstva i veličine", pojasnio je.

Na kraju, vođa Hezbolaha pozvao je sve Libance da daju prioritet svojoj nacionalnoj lojalnosti.

"Možemo riješiti sve naše razlike i ono što vas muči, ali nemojte stajati uz neprijatelje. Budite uvjereni, uvijek ćete biti u prvim redovima uzdignute glave. Najvažnije je da i dalje stojite iza onoga što je ispravno", zaključio je.