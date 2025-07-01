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NAROD I DALJE PATI

Izraelski ministar tvrdi: Približavamo se završetku operacije u Gazi

Iz grupe Hamas izjavili su da je meta napada bio kamp za raseljene osobe na plaži

Kac: Približavamo se završetku operacije. Anadolija

A. O.

1.7.2025

Ministar odbrane Izraela Israel Kac (Katz) poručio je kako je kraj rata u Pojasu Gaze blizu.

- Približavamo se završetku operacije u Gazi – izjavio je Kac sedam dana nakon što je Izrael završio kratki rat s Iranom.

Kac je ponovio izraelske ciljeve u sukobu, uključujući oslobađanje svih talaca i poraz grupe Hamas.

Podsjetimo, tokom vikenda je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) poručio da uskoro očekuje prekid vatre u Gazi. Ipak, nije bilo jasno na čemu se temeljila njegova izjava. Sada se čini da Kac potvrđuje Trampov optimizam.

Krvavi dan 

I, dok se rat bliži kraju, stradanja Palestinaca u Pojasu Gaze ne prestaju. Izvori kažu da je jučer bio još jedan krvavi dan. Najmanje 34 osobe su ubijene u gradu Gazi, rekli su zaposlenici bolnice Šifa, nakon što su svjedoci izvijestili da je u izraelskom napadu pogođen kafić na šetalištu.

Navodi se da je među žrtvama nekoliko maloljetnika i žena, kao i jedan novinar.

Iz grupe Hamas izjavili su da je meta napada bio kamp za raseljene osobe na plaži.

Izraelska vojska tvrdi da je meta napada bilo nekoliko članova "terorističke organizacije Hamas" u sjevernom dijelu Gaze. Navedeno je da su prethodno poduzete mjere za zaštitu civila, uključujući zračni nadzor područja.

Nije poznato ima li žrtava 

Incident je trenutno pod istragom, dodaje se u izjavi. Izraelska vojska nije dala informacije o mogućim žrtvama.

Prema palestinskim medicinskim izvorima, u jučerašnjim izraelskim napadima je ubijeno najmanje 100 ljudi.

# IZRAEL
# POJAS GAZE
# ISRAEL KATZ
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