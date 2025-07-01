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OD 7. JULA

Poljska uvodi kontrole na granicama s Njemačkom i Litvom zbog ilegalnih migracija

Također je rekao da će Poljska poduzeti mjere kako bi spriječila ilegalne prijelaze granice s Litvanijom

Pripadnici granične straže vide se blizu ograde na poljsko-bjeloruskoj granici. Reuters

A. O.

1.7.2025

Premijer Poljske Donald Tusk poručio je da će Poljska uvesti privremene kontrole na svojim granicama s Njemačkom i Litvanijom od 7. jula.

Ova odluka dolazi nakon rastućih napetosti zbog ilegalnih migracija unutar evropske zone slobodnog kretanja. Još ranije je Tusk upozorio na uvođenje kontrola na granici ukoliko se utvrdi da Njemačka šalje ilegalne migrante u Poljsku, javlja Politico.

Također je rekao da će Poljska poduzeti mjere kako bi spriječila ilegalne prijelaze granice s Litvanijom.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) danas je branio kontrole na njemačkim granicama.

- Ministri unutrašnjih poslova Njemačke i Poljske razgovarali su o situaciji jučer navečer - rekao je Merc u Berlinu.

Odgovarajući na izvještaj poljskih medija, Merc je rekao da želi pojasniti kako Berlin ne vraća tražitelje azila koji su već stigli.

# DONALD TUSK
# POLJSKA
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