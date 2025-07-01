Tramp zaprijetio deportacijom Masku: "Možda ga pošaljemo nazad u Južnu Afriku"

U kasnijem obraćanju novinarima Tramp je dodao: "Ne znam. Morat ćemo to vidjeti. Možda ćemo morati poslati DOGE-a na Ilona. Znate li šta je DOGE? DOGE je čudovište koje bi se možda moralo vratiti i pojesti Ilona."

Dopisnica Daily Maila Emi Gudin (Emily Goodin) objavila je na platformi X da je pitala Trampa planira li deportovati Maska, na što je odgovorio: "Morat ćemo to razmotriti."

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da razmatra mogućnost deportacije Ilona Maska (Elon Musk), izvršnog direktora Tesle i SpaceX-a, usljed sve žešće javne prepirke između njih dvojice, koji su nekada bili bliski saradnici.

Iza ove bizarnosti, kako navodi Daily Mail, krije se ozbiljan politički i finansijski sukob. Tramp je proteklih dana oštro napao Maska zbog njegovih javnih kritika na račun novog zakona o smanjenju poreza i povećanju potrošnje, koji je trenutno pred američkim Senatom.

- Možda bismo trebali zamoliti DOGE-a da pažljivo pregleda subvencije koje su Maskove firme primile. Ilon je vjerovatno dobio više subvencija nego bilo ko u historiji. Bez tih subvencija, vjerovatno bi morao zatvoriti firmu i vratiti se u Južnu Afriku. Ne bi više bilo raketa, satelita, električnih automobila. Naša zemlja bi uštedjela bogatstvo - poručio je Tramp putem svoje platforme Truth Social.

DOGE, skraćenica za "Odjel za efikasnost vlade" (Department of Government Efficiency), kontroverzni je program koji je ranije vodio upravo Mask, a čiji je cilj navodno bio smanjenje troškova u javnom sektoru. Tramp sada tvrdi da bi upravo taj odjel trebao istražiti da li su firme poput Tesle i SpaceX-a primile prekomjerne državne subvencije.

Mask je u subotu, nakon duže šutnje, žestoko reagovao nazvavši zakon "potpuno ludim i destruktivnim" te je pozvao na osnivanje nove političke stranke.

- Živimo u jednostranačkoj zemlji - partiji Porki Piga - napisao je Mask na mreži X.

Oštra razmjena

Ova razmjena oštrih riječi dolazi uprkos činjenici da je Mask ranije uložio gotovo 300 miliona dolara u Trampovu kampanju i imao ključnu ulogu u provođenju DOGE programa. Njihovo savezništvo sada se pretvorilo u otvoreni sukob.

Tramp je dodatno upozorio da Mask "može izgubiti mnogo više" ukoliko nastavi sa kritikama: "Bez podrške vlade, ne bi bilo ni samovozećih taksija, ni svemirskih letova."

Dionice Tesle su već reagovale – pale su za više od šest posto uoči otvaranja berze. Analitičari upozoravaju da bi Trampove prijetnje o ukidanju subvencija mogle ozbiljno ugroziti Maskove poslovne ambicije.

Tramp želi da zakon bude usvojen do 4. jula, Dana nezavisnosti, uprkos procjenama da bi mogao povećati državni dug SAD-a za dodatnih 3,3 biliona dolara.