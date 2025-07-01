Tramp kaže da se nada da će primirje u Gazi biti postignuto "nekad sljedeće sedmice"

Američki predsjednik Donald Tramp (Tramp) izjavio je u utorak da se nada da će primirje uskoro biti uspostavljeno u Gazi i da očekuje da se to dogoditi nekad sljedeće sedmice, javlja Anadolu.

Rekao je to novinarima prije nego što je napustio Bijelu kuću i otputovao u rezidenciju Alligator Alcatraz radi otvaranja privremenog centra za pritvor migranata na Floridi.

Razgovor o Iranu i Gazi

Tramp je rekao da će sljedeće sedmice u Vašingtonu razgovarati o Gazi i Iranu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu).

- Dolazi ovdje. Razgovarat ćemo o mnogo stvari. Razgovarat ćemo o velikom uspjehu koji smo imali u Iranu. Također ćemo razgovarati o Gazi - rekao je.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Netanjahu jutros najavio da će sljedeće sedmice posjetiti Vašington radi razgovora s američkim zvaničnicima.

- Trebam sljedeće sedmice otputovati na sastanke u SAD s američkim predsjednikom Donaldom Trampom - rekao je Netanyahu.

Netanjahu u SAD-u

Netanjahu je rekao da će se također sastati s potpredsjednikom Džej Di Vensom (J. D. Vanceom), državnim sekretarom Markom Rubiom, ministrom odbrane Pitom Hegsethom (Pit Hegseth), Trampovim izaslanikom za Bliski istok Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i ministrom trgovine Hauardom Lutnikom (Howard Lutnick).

- Imamo nekoliko tačaka koje treba prethodno zatvoriti kako bismo postigli trgovinski sporazum i nekoliko dodatnih pitanja, sastanke s čelnicima Kongresa i Senata i sastanke o sigurnosti, koje ovdje neću detaljno objašnjavati - rekao je Netanjahu.