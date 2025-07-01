Tramp ponovo vrijeđao kandidata za gradonačelnika Njujorka: Nazvao ga "potpunim luđakom"

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je oštro napao kandidata za gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, nazvavši ga "potpunim luđakom".

- Iskreno, čuo sam da je on potpuni luđak - rekao je Trump novinarima.

- Mislim da su ljudi u Njujorku ludi što biraju tim putem. Mislim da su ludi. Po prvi put ćemo imati komunistu, zaista čistog, pravog komunistu. On želi upravljati prodavnicama, robnim kućama. A šta je s ljudima koji rade tamo? Mislim da je to ludost.

Mamdani je prošle sedmice pobijedio bivšeg guvernera Njujorka Endrjua Kuoma na predizborima, čime se pozicionirao da postane prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka. Demokratski kandidat poznat je kao otvoreni pristalica Palestine i kritičar Izraela. Suosnivač je ogranka organizacije Students for Justice in Palestine na koledžu Bowdoin, a 2023. godine učestvovao je u štrajku glađu ispred Bijele kuće tražeći prekid vatre u Pojasu Gaze.

U razgovoru za NBC News u nedjelju, Mamdani je rekao da gradonačelnici ne bi trebali cenzurisati govor kada je upitan da osudi slogan "Globaliziraj intifadu“".

Tramp je ponovio svoju tvrdnju da je Mamdani komunista.

- Mislim da je grozan. On je komunista. Posljednje što nam treba jeste komunista. Rekao sam da nikad neće biti socijalizma u Sjedinjenim Državama - rekao je.

"Mislim da je on loša vijest i mislim da ću se baš dobro zabaviti s njim, gledajući ga, jer mora doći ovdje da dobije svoj novac. Ne brinite, neće on pobjeći ni s čim."