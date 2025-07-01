Trampov kontroverzni zakon prošao Senat: Presudio jedan glas, Mask ogorčen

Nakon više od 24 sata neprekidnih rasprava, Senat Sjedinjenih Američkih Država, pod kontrolom Republikanske stranke, usvojio je kontroverzni zakon o porezima i državnom budžetu. Prijedlog, koji predsjednik Donald Tramp opisuje kao –velik i lijep–, prošao je s tijesnom većinom od 51 prema 50 glasova, a ključni glas dao je potpredsjednik Džej Di Vens.

Prije konačnog izjašnjavanja u utorak ujutro, senatori su razmatrali desetine amandmana, a proces je bio obilježen intenzivnim političkim nadmudrivanjima.

Izgubiti podršku

Sva 47 demokratskih senatora glasala su protiv zakona, zajedno s trojicom republikanaca – Rendom Polom iz Kentakija, Tomom Tilsom iz Sjeverne Karoline i Suzan Kolins iz Mejna. Tramp je ranije zaprijetio unutarstranačkim protivnicima da će izgubiti podršku na predstojećim izborima ukoliko ne podrže zakon. Ipak, rukovodstvo stranke uspjelo je uvjeriti senatorku Lisu Murkovski iz Aljaske da glasa za prijedlog, uprkos ranijim rezervama.

Zakon predviđa trajne porezne olakšice koje su prvobitno uvedene privremeno tokom Trampovog prvog mandata. Kako bi nadomjestili manjak prihoda, republikanci planiraju značajno smanjiti sredstva za programe socijalne pomoći, uključujući subvencije za hranu i zdravstvenu zaštitu za građane s nižim primanjima.

Demokrate su pokušale usporiti usvajanje zakona koristeći proceduralne taktike, među kojima je bio i zahtjev da senatski službenici naglas pročitaju svih 940 stranica zakona, kao i višesatne rasprave kroz tzv. –vote-a-rama– proces.

Iako je zakon prošao Senat, mora se ponovo razmatrati u Predstavničkom domu, koji je prethodnu verziju usvojio s minimalnom većinom. Tramp je od Kongresa zatražio da mu konačni tekst zakona dostave na potpis do 4. jula, no nesuglasice oko potrošnje i deficita mogle bi odgoditi proces.

Unutar Predstavničkog doma republikanci su podijeljeni – pripadnici konzervativnog Freedom Caucusa upozoravaju da bi senatska verzija mogla povećati godišnji budžetski deficit za čak 650 milijardi dolara. Dodatnu zabrinutost izazivaju predloženi rezovi u programu Medicaid, koji su dublji od prvobitno dogovorenih.

Demokrate iz obje zakonodavne komore oštro su osudile smanjenje socijalnih davanja i upozorile na teške posljedice koje bi zakon mogao imati na siromašne slojeve društva. Neočekivani preokret uslijedio je kada je milijarder Ilon Mask, koji je bio jedan od ključnih Trampovih saveznika tokom izbora 2024. i savjetnik njegove administracije za pitanja štednje, javno istupio protiv zakona. U objavi na platformi X poručio je:

Smanjenje potrošnje

- Svaki član Kongresa koji se zalagao za smanjenje potrošnje, a sada glasao za najveće zaduženje u historiji, trebao bi se stidjeti!

Mask se dodatno distancirao od zakona jer predviđa drastična smanjenja subvencija za obnovljive izvore energije i električna vozila, što bi moglo negativno uticati na njegovu kompaniju Tesla. Upozorio je čak da bi mogao osnovati novu političku stranku ukoliko zakon bude usvojen. Iako je zakon prošao jednu od ključnih prepreka, njegova sudbina u Predstavničkom domu ostaje neizvjesna, a naredni dani će pokazati hoće li Tramp uspjeti da zakon potpiše do Dana nezavisnosti.