USAID više ne postoji: Rubio predstavio novi model i koga će favorizirati

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) danas zvanično prestaje s pružanjem strane pomoći, izjavio je državni sekretar Marko Rubio.

Najavio je da će u budućnosti američka pomoć biti ciljana, ograničena i usmjerena isključivo na projekte koji doprinose održivom razvoju i jačanju privatnog sektora.

Novi model

U saopćenju kojim je obilježen prijenos nadležnosti USAID-a na Stejt department, što predstavlja dio šireg napora predsjednika Donalda Trampa da smanji obim savezne vlade, Rubio je poručio da se SAD odriču dosadašnjeg pristupa zasnovanog na dobrotvornim organizacijama. Novi model, kako navodi, favorizovat će zemlje koje demonstriraju sposobnost i spremnost da same brinu o svom razvoju.

– Naše resurse usmjerit ćemo na područja gdje mogu imati multiplikativni učinak, potaknuti rast privatnog sektora – uključujući američke firme – i globalna ulaganja. Trgovina će imati prednost nad pomoći, a investicije nad donacijama – rekao je Rubio, ističući da će ovaj pristup ojačati poziciju Vašingtona u nadmetanju s Pekingom.

Od početka Trampovog mandata, administracija je zamrznula, a potom značajno smanjila budžet za stranu pomoć, uz obrazloženje da novac američkih poreskih obveznika treba biti usklađen s politikom –Amerika na prvom mjestu–. Posljedica toga je faktičko gašenje USAID-a, što je dovelo do otpuštanja hiljada zaposlenih i prekida saradnje s mnogim partnerima.

Ovaj potez već ima ozbiljne posljedice. Ukidanje ključnih programa ugrozilo je isporuku hrane i medicinske pomoći širom svijeta, a međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju na haos u globalnim operacijama pomoći.

Smanjenje finansiranja

Studija objavljena u uglednom medicinskom časopisu The Lancet procjenjuje da bi drastično smanjenje finansiranja USAID-a moglo do 2030. godine dovesti do više od 14 miliona dodatnih smrtnih slučajeva.

Zagovornici ljudskih prava i stručnjaci za globalno zdravlje oštro kritikuju ovu odluku, ističući da je USAID imao ključnu ulogu u borbi protiv bolesti i siromaštva, posebno u zemljama s niskim i srednjim prihodima, uključujući većinu afričkih država.

Situacija na terenu već pokazuje dramatične posljedice – prema izvještaju agencije Reuters, administracija je nedavno otkazala veliki ugovor za isporuku kompleta za hitnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo. Kako navode Ujedinjene nacije i humanitarne grupe, u regiji u kojoj nasilje ove godine rapidno raste, hiljade žena i djece ostaju bez pristupa lijekovima koji doslovno spašavaju živote.