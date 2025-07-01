Danska jača vojsku: I djevojke će biti u lutriji kojom se biraju regruti za vojni rok

Dankinje će od sada, prema novom zakonu koji je stupio na snagu, biti pozivane na obaveznu vojnu službu u trajanju od 11 mjeseci čim napune 18 godina, čime se stavljaju u isti položaj kao i njihovi muški vršnjaci.

Prema izmjenama koje je usvojio danski parlament, i žene će učestvovati u sistemu lutrije, kojim se određuje ko će morati služiti vojni rok. Promjene dolaze u trenutku kada zemlje NATO-a, suočene s rastućim sigurnosnim prijetnjama u Evropi, intenziviraju svoje odbrambene napore.

Isključivo dobrovoljno

Do sada su žene mogle služiti vojsku isključivo dobrovoljno, ali od sada će i one biti obavezne da se registruju sa 18 godina radi potencijalne procjene za službu. Prvo će se pozivati dobrovoljci, a zatim će se popunjavati kvote putem lutrije.

Novi zakon također produžava obavezni vojni rok – s četiri na 11 mjeseci – za sve koji budu pozvani.

Tokom 2024. godine vojnu obuku je prošlo oko 4700 danskih građana, od kojih je 24 posto činilo žena. Očekuje se da će nove mjere povećati godišnji broj regruta na 6500 do 2033. godine.

Danska se tako pridružuje Švedskoj i Norveškoj, koje su već uvele novačenje i za žene, kao dio strategije jačanja odbrambenih kapaciteta.

Vlada je već u martu najavila povećanje budžeta za odbranu za dodatnih 40,5 milijardi danskih kruna (oko 5,9 milijardi dolara) u narednih pet godina, kako bi se ispunili NATO ciljevi.

Danske oružane snage trenutno broje oko 9000 profesionalnih pripadnika.

Program novačenja

Pukovnik Keneth Strom, koji vodi program novačenja, izjavio je da je odluka političke prirode i rezultat dogovora među strankama, ali i odgovor na aktualne bezbjednosne izazove.

– Jasno je da se radi o potrebi da se poveća borbena spremnost i kapaciteti u vojsci, mornarici, avijaciji, pa čak i specijalnim jedinicama – rekao je Strom.

Volonterka Katrine, koja trenutno služi u danskoj vojsci, podržala je promjenu.

– U svijetu kakav je danas, potrebno je više regruta, a žene treba da daju jednak doprinos kao i muškarci. Mislim da je ovo pozitivna promjena – izjavila je za agenciju Reuters.