Izrael prijeti Jemenu zračnim udarima poput napada na Iran

Izraelski ministar odbrane Israel Kac (Katz) u utorak navečer zaprijetio je vazdušnim udarima na Hutije u Jemenu, sličnim nedavnom napadu na Iran.

- Jemen će biti tretiran kao Teheran. Nakon što smo udarili glavu zmije u Teheranu, udarit ćemo i Hutije u Jemenu - napisao je Kac na platformi X.

- Ko podigne ruku na Izrael, ta ruka će biti odsječena - dodao je.

Ova prijetnja uslijedila je ubrzo nakon što je izraelska vojska saopćila da je njeno ratno vazduhoplovstvo presrelo raketu ispaljenu iz Jemena.

Huti iz Jemena nisu odmah komentarisali izraelske prijetnje.