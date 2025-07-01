Oštra reakcija Erdoana na navodnu karikaturu poslanika Muhameda: "Nećemo dozvoliti vrijeđanje svetinja"

Turski predsjednik Ređep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) u utorak je osudio karikaturu objavljenu u satiričnom magazinu LeMan, nazvavši je "podlom provokacijom", te najavio da će turske institucije pomno pratiti pravni proces koji slijedi.

- Nećemo dozvoliti nikome da vrijeđa naše svete vrijednosti, bez obzira na sve - poručio je Erdogan u obraćanju koje je prenosila državna televizija.

Dodao je da će oni koji se usude ispoljiti nepoštovanje prema islamu i poslanicima snositi posljedice.

- Oni koji pokažu nepoštovanje prema našem Poslaniku i drugim poslanicima odgovarat će pred zakonom - istakao je.

Sporni crtež

Podsjetimo, turska policija uhapsila je najmanje četiri karikaturista, koje sumnjiče da su crtali i širili sporni crtež za koji se vjeruje da prikazuje poslanika Muhameda.

Karikatura, objavljena u satiričnom časopisu, prikazuje – kako se navodi – muslimana i Jevreja, obojicu s krilima i oreolima, kako se rukuju i pozdravljaju, dok ispod njih padaju bombe. Nakon objave, karikatura je postala viralna na društvenim mrežama.

Reakcije javnosti

Uslijedile su burne reakcije – stotine građana okupile su se na glavnoj turističkoj ulici u Istanbulu, skandirajući "Allah je velik" i pozivajući na šerijatski zakon kao odgovor na objavu.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja nazvao je crtež "otvorenom provokacijom", poručivši da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde. Naglasio je da sadržaj karikature "nije zaštićen slobodom izražavanja".

Ministarstvo pravde Turske saopćilo je da je protiv odgovornih pokrenuta istraga na osnovu člana 216 Krivičnog zakona, zbog „javnog vrijeđanja vjerskih vrijednosti“.

Saopćenje časopisa

Časopis LeMan, poznat po političkoj satiri i oštrom humoru, izdao je saopćenje u kojem negira tvrdnje vlasti.

- Ovaj crtež ne prikazuje poslanika Muhameda. Ime Muhamed u crtežu je simbolično – riječ je o muslimanu ubijenom u izraelskom bombardovanju. U islamskom svijetu postoje milioni ljudi koji se zovu Muhamed. Crtež ni na koji način ne prikazuje Božijeg poslanika. Cilj je bio ukazati na nepravdu nad muslimanskim narodom, a ne ismijavati vjeru. Odbacujemo sve optužbe jer prikaz proroka uopće ne postoji - saopštili su iz redakcije LeMana.