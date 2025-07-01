Tramp: Bit ću vrlo čvrst prema Netanjahuu zbog rata u Gazi

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) obećao je u utorak da će biti "vrlo čvrst" u svom stavu o okončanju rata u Gazi kada se iduće sedmice sastane s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu).

Izjave predsjednika, date tokom obilaska centra za prihvat migranata na Floridi, uslijedile su nakon što je ranije rekao kako se nada primirju u skoro 21-mjesečnom sukobu do "negdje sljedeće sedmice".

Republikanski čelnik trebao bi ugostiti Netanjahua u Bijeloj kući 7. jula, a brzo rješavanje 12-dnevnog rata Izraela s Iranom oživjelo je nade u prekid borbi u Gazi.

Skoro nemilosrdne borbe na palestinskoj teritoriji od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. stvorile su teške humanitarne uvjete za stanovništvo od više od dva miliona ljudi.

Nada u primirje

Novinari su u utorak pitali Trampa može li se prije Netanjahuove posjete uspostaviti primirje.

- Nadamo se da će se to desiti i očekujemo da će se to dogoditi negdje sljedeće sedmice - izjavio je prije odlaska za Floridu.

Tramp je prethodno pozvao Izrael da "sklopi dogovor u Gazi", ali na terenu je Izrael nastavio svoju ofanzivu na palestinskoj teritoriji.

Kraj 12-dnevnog rata Izraela s Iranom - koji je uslijedio nakon američke bombarderske misije na iranske nuklearne lokacije - pružio je priliku za dogovor, a Tramp želi dodati još jedan mirovni sporazum nizu nedavnih sporazuma kojima je posredovao.

Na pitanje u prihvatnom centru koliko će biti čvrst prema Netanjahuu u pogledu okončanja rata, Tramp je odgovorio: „Vrlo čvrst.“

- Ali i on to želi i on to želi okončati - dodao je Tramp.

Treća posjeta SAD-u

Posjeta sljedećeg ponedjeljka bit će Netanjahuova treća otkako se Tramp vratio na vlast u januaru i dolazi nakon što je američki predsjednik napravio rijetku intervenciju u unutrašnju izraelsku politiku.

Tramp se tokom vikenda pojavio kako bi zaprijetio američkom pomoći Izraelu dok je u objavi na društvenim mrežama pozivao tužioce da odustanu od dugotrajnih optužbi za korupciju protiv Netanjahua.

Netanjahu je postao prvi strani čelnik koji je posjetio Trampa u njegovom drugom mandatu u februaru, kada ga je američki predsjednik iznenadio iznenadnom objavom plana da Sjedinjene Države "preuzmu" Gazu.

Izraelski premijer ponovno je posjetio zemlju u aprilu, prenosi AP.