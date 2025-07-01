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Sukob Rusije i Azerbejdžana se produbljuje: Brutalna hapšenja biznismena u Voronježu i Jekaterinburgu

Ove akcije dešavaju se usred sve izraženijih političkih i sigurnosnih tenzija između Rusije i Azerbejdžana

Hapšenja u Rusiji. Platforma X

M. Až.

1.7.2025

U ruskom gradu Voronježu, pripadnici specijalnih jedinica upali su na kućnu adresu azerbejdžanskog biznismena Jusifa Halilova, dok je u Jekaterinburgu na ulici uhapšen Šahin Šihlinski, predsjednik organizacije "Azerbejdžan-Ural".

Ove akcije dešavaju se usred sve izraženijih političkih i sigurnosnih tenzija između Rusije i Azerbejdžana.

Brutalna hapšenja

Prema pisanju ruskih medija, Halilov je vlasnik restorana "Yardy Superbar" i navodno suvlasnik velike gradske pijace Aleksejevski. Iako su pripadnici specijalnih snaga došli na njegovu adresu, on za sada nije zvanično uhapšen.

S druge strane, Šihlinski je uhapšen u Jekaterinburgu kada su mu pripadnici bezbjednosnih službi presreli automobil u blizini tržnog centra "Baku Plaza". Tom prilikom razbijena su stakla na vozilu, a on je izvučen napolje. Uhapšen je zajedno sa sinom, koji je kasnije pušten, dok se Šihlinski još uvijek nalazi u pritvoru.

Prije nekoliko dana, Šihlinski je već bio priveden na ispitivanje tokom racije koju su ruske vlasti izvele u tom gradu. Kao odgovor na ta dešavanja, vlasti Azerbejdžana izrazile su oštro nezadovoljstvo i započele hapšenja ruskih državljana.

Lokalni mediji podsjećaju da je Šihlinski ranije povezivan s ubistvom trgovca Junisa Pašajeva, koji je 2001. godine izboden nasmrt na ulici, a Šihlinski se tada spominjao kao jedan od mogućih naručilaca zločina.

Ozbiljna kriza

Odnosi između Rusije i Azerbejdžana posljednjih sedmica ulaze u ozbiljnu krizu. Azerbejdžanske vlasti javno su kritikovale Moskvu nakon što su ruske službe početkom juna privele više od 50 azerbejdžanskih državljana u sklopu nerasvijetljenog krivičnog slučaja.

Tada je Baku tvrdio da su tokom te akcije dvije osobe iz Azerbejdžana "brutalno ubijene", više njih je teško povrijeđeno, dok je devet zadržano u pritvoru.

Novi zaokret desio se 30. juna kada je azerbejdžanska policija pretresla prostorije moskovske novinske agencije "Sputnjik-Azerbejdžan" u Bakuu. Tom prilikom uhapšeni su izvršni direktor tog ogranka Igor Kartavih i glavni urednik Jevgenij Belousov.

Sukob se nastavio i danas, nakon što je u Azerbejdžanu uhapšena nova grupa ruskih državljana, koje vlasti u Bakuu sumnjiče za krijumčarenje narkotika.

# AZERBEJDŽAN
# JEKATERINBURG
# RUSIJA
# VORONJEŽ
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