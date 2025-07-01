Sukob Rusije i Azerbejdžana se produbljuje: Brutalna hapšenja biznismena u Voronježu i Jekaterinburgu

U ruskom gradu Voronježu, pripadnici specijalnih jedinica upali su na kućnu adresu azerbejdžanskog biznismena Jusifa Halilova, dok je u Jekaterinburgu na ulici uhapšen Šahin Šihlinski, predsjednik organizacije "Azerbejdžan-Ural".

Ove akcije dešavaju se usred sve izraženijih političkih i sigurnosnih tenzija između Rusije i Azerbejdžana.

Brutalna hapšenja

Prema pisanju ruskih medija, Halilov je vlasnik restorana "Yardy Superbar" i navodno suvlasnik velike gradske pijace Aleksejevski. Iako su pripadnici specijalnih snaga došli na njegovu adresu, on za sada nije zvanično uhapšen.

S druge strane, Šihlinski je uhapšen u Jekaterinburgu kada su mu pripadnici bezbjednosnih službi presreli automobil u blizini tržnog centra "Baku Plaza". Tom prilikom razbijena su stakla na vozilu, a on je izvučen napolje. Uhapšen je zajedno sa sinom, koji je kasnije pušten, dok se Šihlinski još uvijek nalazi u pritvoru.