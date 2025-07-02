Kontroverzni centar usred močvare: Tramp stigao među aligatore i kaveze

- Pogledao sam napolje i to sigurno nije mjesto gdje bih želio provoditi vrijeme. Ovdje ste okruženi kilometrima opasnih močvara, a jedini izlaz je deportacija - rekao je Tramp tokom okruglog stola nakon obilaska centra.

Kontroverzni objekat, nazvan "Aligator Alkatraz", nalazi se oko 60 kilometara od Majamija, u izolovanoj zoni punoj aligatora, krokodila i pitona. Bijela kuća ovaj simboličan položaj koristi kao metaforu odlučnosti da se, kako tvrde, "očisti zemlja" od migranata koji su navodno nezakonito ostali u Sjedinjenim Državama tokom administracije Džoa Bajdena.

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je obišao novi migrantski centar za pritvor, smješten usred močvarnog područja Everglejds na jugu Floride.

Objekat je smješten na prostoru aerodroma za obuku i tranzit Dejv-Kolijer, a američke vlasti procjenjuju da će njegovo godišnje održavanje koštati oko 450 miliona dolara. Kapacitet centra je do 5.000 ljudi, a guverner Floride Ron DeSantis najavio je da će angažovati 100 pripadnika Nacionalne garde. Prvi migranti mogli bi stići već u srijedu.

Aligatori sa ICE kapama

Bijela kuća je objavila fotografiju Trampa u društvu aligatora s kapama američke imigracione službe (ICE), a ispod slike stoji poruka: "Alligator Alcatraz – Make America Safe Again". Fotografija je odmah iskorištena u promotivne svrhe, pa Republikanska stranka Floride sada prodaje majice i suvenire s motivima aligatora.

Zakon, kritike i brojke

Otvaranje ovog centra poklapa se s usvajanjem zakona o budžetu kojim bi se dodatno finansirala imigraciona kontrola, u skladu s Trampovim planom za masovne deportacije. Tramp je pozvao Kongres da zakon usvoji do 4. jula, Dana nezavisnosti, ali dokument još čeka potvrdu Predstavničkog doma.

Tramp već godinama vodi politiku čvrstog stava prema migrantima, a za predsjedničke izbore 2024. godine najavio je godišnju deportaciju do milion osoba. Plan se, međutim, suočava s brojnim izazovima – pravnim, logističkim i finansijskim.

Broj osoba u federalnim pritvorskim centrima porastao je sa 39.000, koliko ih je bilo kada je Tramp preuzeo dužnost, na 56.000 sredinom juna. Istovremeno je osmostruko povećan broj uhapšenih koji su optuženi isključivo za kršenje imigracionih propisa.

Otpor lokalne zajednice

Demokratska kongresnica Debi Vaserman Šulc, čiji okrug se nalazi blizu novog centra, optužila je Trampa i republikance da "očajnički koriste ovu opasnu i besmislenu mašinu patnje" kako bi skrenuli pažnju s zakona koji bi, kako kaže, ugrozio zdravstvene benefite stanovnika Floride.

Protivljenje je stiglo i od plemenskih lidera Mikasuki i Seminola, koji upozoravaju da objekat narušava ekološki osjetljivo područje. Građani su već nekoliko puta protestovali protiv centra.

Na ekološke prigovore Tramp je odgovorio: "Divlji svijet ovih močvara nadživjet će ljudsku vrstu." Istakao je da ovaj centar treba biti model za ostale: "Voljeli bismo ih vidjeti širom saveznih država."