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U SENATU SAD-A

Demokrate nezadovoljne zbog usvojenog zakona, Šumer poručio: Američki narod će pamtiti izdaju

Znali su koliko je to loše za njihove savezne države, ali nisu imali hrabrosti, poručio je Šumer

Čak Šumer. Anadolija

A. O.

2.7.2025

Nakon usvajanja kontroverznog zakona o porezima i potrošnji, koji je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije nazvao "velikim, prelijepim zakonom", lider Demokratske stranke u američkom Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) se oglasio.

U komentaru nakon glasanja u kojem su republikanci izglasali zakon tijesnom većinom uz pomoć potpredsjednika SAD-a Džej Di Vensa (JD Vancea), Šumer je opisao paket mjera kao "veliku, ružnu izdaju" svih Amerikanaca.

- Američki narod će pamtiti ovo glasanje. Američki narod će pamtiti republikansku izdaju, a Amerikanci će plaćati cijenu za ovu perfidnost generacijama nakon glasanja. Ovaj zakon je toliko nepopravljiv da je jedan republikanac doslovno odlučio da se penzioniše umjesto da glasa 'za' i desetkuje vlastitu državu. Međutim, bilo je, bilo je mnogo, mnogo senatora koji su osjećali isto kao on – poručio je Šumer.

Ukazao je i na glasanje senatorice Lise Murkovski (Murkowski).

- Znali su koliko je to loše za njihove savezne države, ali nisu imali hrabrosti. Nisu imali hrabrosti da glasaju sa narodom svojih država. Glasali su u znak poštovanja prema Donaldu Trumpu i njegovim prijateljima milijarderima, jer, kako je rekao jedan od senatora, „Svi se bojimo“ - poručio je Šumer.

# CHUCK SCHUMER
# SAD
# DONALD TRUMP
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