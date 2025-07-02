Demokrate nezadovoljne zbog usvojenog zakona, Šumer poručio: Američki narod će pamtiti izdaju

Nakon usvajanja kontroverznog zakona o porezima i potrošnji, koji je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije nazvao "velikim, prelijepim zakonom", lider Demokratske stranke u američkom Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) se oglasio.

U komentaru nakon glasanja u kojem su republikanci izglasali zakon tijesnom većinom uz pomoć potpredsjednika SAD-a Džej Di Vensa (JD Vancea), Šumer je opisao paket mjera kao "veliku, ružnu izdaju" svih Amerikanaca.

- Američki narod će pamtiti ovo glasanje. Američki narod će pamtiti republikansku izdaju, a Amerikanci će plaćati cijenu za ovu perfidnost generacijama nakon glasanja. Ovaj zakon je toliko nepopravljiv da je jedan republikanac doslovno odlučio da se penzioniše umjesto da glasa 'za' i desetkuje vlastitu državu. Međutim, bilo je, bilo je mnogo, mnogo senatora koji su osjećali isto kao on – poručio je Šumer.

Ukazao je i na glasanje senatorice Lise Murkovski (Murkowski).

- Znali su koliko je to loše za njihove savezne države, ali nisu imali hrabrosti. Nisu imali hrabrosti da glasaju sa narodom svojih država. Glasali su u znak poštovanja prema Donaldu Trumpu i njegovim prijateljima milijarderima, jer, kako je rekao jedan od senatora, „Svi se bojimo“ - poručio je Šumer.