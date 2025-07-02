Sanders ogorčen zbog zakona, jasno poručio: Milijarderi su postali bogatiji

Nakon glasanja u američkom Senatu demokrata i senator iz SAD Bernie Sanders i usvajanja Trampovog (Trumpovog) kontroverznog zakona, te je poručio kako će usvajanje ovog zakona slaviti isključivo milijarderi.

U obraćanju nakon sjednice Senata, Sanders je rekao kako će ovakav zakon doprinijeti dodatnoj nejednakosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Porezne olakšice

- Zakon koji su republikanci "progurali" u Senatu s jednim glasom omogućit će porezne olakšice za jedan posto stanovništva u iznosu od bilionima dolara. U vrijeme neviđene nejednakosti u prihodima i bogatstvu, vrlo bogati su upravo postali puno bogatiji - izjavio je Sanders.

Ovaj potez republikanaca Sanders je ocijenio patetičnim. Kako je naveo žalosno je da se ove porezne olakšice za bogate plaćaju rezovima od bilion dolara u Medicaidu i Zakonu o pristupačnoj njezi.

- Rezultat tih rezova bit će takav da će više od 16 miliona Amerikanaca izgubiti zdravstveno osiguranje, a procjenjuje se da će ih 50.000 zbog toga umirati svake godine. Ovi rezovi će biti pogubni i za ruralne bolnice, domove za starije i nemoćne te zdravstvene centre u zajednicama – istakao je on.

Također, naglasio je kako postoje i dodatne posljedice usvajanja ovakvog zakona.

Smanjenje inansiranja energetske učinkovitosti

- Međutim, to nije sve. Dok vrlo bogati slave u vrlo otmjenim restoranima, ovaj zakon smanjuje prehrambene programe za gladnu djecu. Zbog smanjenja izdvajanja za obrazovanje, mladima iz radničke klase bit će otežano upisivanje fakulteta. Za one koji su zabrinuti zbog klimatskih promjena, ovaj zakon još više pogoršava vrlo zloslutnu situaciju. Donosi ogromno smanjenje finansiranja energetske učinkovitosti i održive energije, a istovremeno daje još veću korporativnu dobrobit industriji fosilnih goriva – rekao je Sanders.

Na kraju, senator je imao poruku i za sve one koji su usvojili zakon.

- Republikanci koji su usvojili ovaj zakon moraju platiti političku cijenu. Počevši od sada, moramo raditi i prekovremeno kako bismo osigurali da ovi korporativno kontrolirani političari budu poraženi 2026. godine - zaključio je Bernie Sanders.