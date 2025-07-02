Pentagon obustavlja isporuku oružja Ukrajini zbog zabrinutosti oko američkih zaliha

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) naredio je obustavu slanja raketa i municije Ukrajini na neodređeno vrijeme zbog zabrinutosti oko zaliha američke vojske, prema riječima više izvora upoznatih sa odlukom, prenosi NBC.

Hegset je donio ovu odluku nekoliko sedmica nakon što je poslao dopis kojim se naređuje inspekcija američkih zaliha municije, koje su iscrpljene nakon godina slanja oružja Ukrajini radi odbrane od ruske invazije, kao i skoro dvije godine vojnih operacija na Bliskom istoku protiv pobunjenika Huta u Јemenu i pomoći Izraelu u sukobu sa Hamasom, Hezbolahom i Iranom, rekla su četvorica zvaničnika, navodi američka televizija.

- Ova odluka je donijeta kako bi se interesi Amerike stavili na prvo mjesto nakon što je (Ministarstvo odbrane) preispitalo vojnu podršku i pomoć naše zemlje drugim zemljama širom svijeta. Snaga vojske Sjedinjenih Država se ne dovodi u pitanje, samo upitajte Iran o tome - navela je u saopćenju zamjenica portparola Bijele kuće Ana Keli (Kelly).

Pentagon se još nije oglasio povodom odluke, ali je NBC, pozivajući se na izvore, naveo spisak oružja koje više neće biti slato Ukrajini.

Na spisku su rakete za sisteme Patriot, Municija za haubice kalibra 155 mm, 100 raketa Helfajer, 250 visokopreciznih raketnih sistema GMLRS, desetine raketa zemlja-vazduh Stinger, raketa vazduh-vazduh AIM i bacača granata, navodi američka televizija pozivajući se na više izvora.