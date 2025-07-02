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NAPAD UKRAJINE

Pogođena rafinerija nafte u Rusiji, buknuo požar

Kapacitete rafinerije nafte okupatori koriste za snabdijevanje gorivom i mazivima ruskih vojnih jedinica koje učestvuju u oružanoj agresiji

Izbio požar. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

2.7.2025

Rafineriju nafte Saratovorgsintez u Saratovskoj oblasti u Rusiji pogodili su dronovi koje je lansirala Odbrambena obavještajna služba Ukrajine, a prema službenim navodima ukrajinskih izvora, postrojenja za preradu nafte su oštećena i izbio je požar.

- Kapacitete rafinerije nafte okupatori koriste za snabdijevanje gorivom i mazivima ruskih vojnih jedinica koje učestvuju u oružanoj agresiji protiv Ukrajine - navodi se u izvještaju.

Potvrđen je napad na postrojenja za preradu nafte koja su oštećena. Kako piše u izvještaju, izbio je požar.

Hemijska fabrika Saratovorgsintez LLC je podružnica ruske kompanije Lukoil PJSC i već je bila meta napada dronom u januaru 2025. godine.

# POŽAR
# RUSIJA
# UKRAJINA
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