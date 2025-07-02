Provela je sate u brojnim razgovorima, u javnosti, u Senatu i iza zatvorenih vrata: Ko je Lisa Markovski?

Sistem oporezivanja i potrošnje promijenit će novi Trampov (Trump) zakon, a brojne reakcije uslijedile su nakon što je održana sjednica američkog senata.

U fokusu kompletne priče je ime jedne republikanske senatorice, Lise Markovski (Murkowski).

Iako je potpredsjednik Amerike Džej Di Vens (JD Vance) na kraju svojim glasom presudio da zakon bude usvojen u glasanju 51-50, glas republikance koja dolazi iz Aljaske također je igrao važnu ulogu s obzirom na to da su republikanci do posljednjeg trenutka pregovarali s njom o tome da glasa pozitivno za ovakvo zakonsko rješenje.

Ostala nezadovoljna

Iako je na kraju glasala za zakon, magazin Politico navodi kako je Markovski ostala nezadovoljna dokumentom koji je usvojen.

- Provela je sate u brojnim razgovorima - u javnosti, u Senatu i iza zatvorenih vrata - pokušavajući uvjeriti kolege republikance da naprave promjene u ogromnom paketu. Sedmicama je upozoravala da će republikanski porez i megazakon o domaćoj politici prouzrokovati previše boli najugroženijim građanima njene matične države i nije odustajala - navodi magazin.