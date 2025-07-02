Provela je sate u brojnim razgovorima, u javnosti, u Senatu i iza zatvorenih vrata: Ko je Lisa Markovski?

Sistem oporezivanja i potrošnje promijenit će novi Trampov (Trump) zakon, a brojne reakcije uslijedile su nakon što je održana sjednica američkog senata.
U fokusu kompletne priče je ime jedne republikanske senatorice, Lise Markovski (Murkowski).
Iako je potpredsjednik Amerike Džej Di Vens (JD Vance) na kraju svojim glasom presudio da zakon bude usvojen u glasanju 51-50, glas republikance koja dolazi iz Aljaske također je igrao važnu ulogu s obzirom na to da su republikanci do posljednjeg trenutka pregovarali s njom o tome da glasa pozitivno za ovakvo zakonsko rješenje.
Ostala nezadovoljna
Iako je na kraju glasala za zakon, magazin Politico navodi kako je Markovski ostala nezadovoljna dokumentom koji je usvojen.
- Provela je sate u brojnim razgovorima - u javnosti, u Senatu i iza zatvorenih vrata - pokušavajući uvjeriti kolege republikance da naprave promjene u ogromnom paketu. Sedmicama je upozoravala da će republikanski porez i megazakon o domaćoj politici prouzrokovati previše boli najugroženijim građanima njene matične države i nije odustajala - navodi magazin.
Na kraju, ona je u zakonu uspjela izvući ključne ustupke za svoju saveznu državu, a što je bilo dovoljno da republikanci dobiju njen glas.
Obećanje ogromnih prihoda
- Izvojevala je pobjede po pitanju poreskih olakšica za čistu energiju, odgađanja promjena pomoći u hrani za svoju državu i obećanja ogromnih prihoda od zakupa za bušenje nafte i plina - ističe se u analizi.
Markovski je također dala izjavu nakon usvajanja zakona te je priznala kako je svjesna da ovaj dokument neće biti dobar za sve dijelove SAD-a.
- Sviđa li mi se ovaj zakon? Ne. Međutim, pokušala sam se pobrinuti za interese Aljaske. Znam da u mnogim dijelovima zemlje postoje Amerikanci koji neće imati koristi od ovog zakona. Nadam se da će Predstavnički dom ovo pogledati i prepoznati da još nismo nadomak dobrog rješenja. I nadam se da ćemo zapravo moći učiniti ono što smo ovdje radili, a to je saradnja između dva tijela kako bismo dobili mjeru koja će biti bolja za ljude u ovoj zemlji, a posebno za ljude na Aljasci - rekla je za NBC News.
Primanje mita
Međutim, kritičari su naveli kako se Markovski ovakvim glasanjem okaljala primajući mito od republikanskih lidera kako bi osigurala svoj glas za zakon za koji je i sama rekla da je opasan za veliku većinu zemlje.
- Poslušajte šta je rekla Markovski. Jednostavno je popustila i glasala za ovo. Pozivala je da se poboljša prijedlog zakona. Ako zaista vjerujete u to, zašto ste, dovraga, glasali za taj prijedlog - rekao je zastupnik Demokratske stranke Džim Mekgovern (Jim McGovern).