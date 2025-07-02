Turska izdala upozorenje zbog rizika od širenja bolesti slinavke i šapa kod domaćih životinja

Tursko Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva izdalo je upozorenje zbog rizika od širenja bolesti slinavke i šapa kod domaćih životinja.

Bolest slinavke i šapa (FMD) ili bolest kopita i šapa (HMD) je zarazna virusna bolest koja prvenstveno pogađa parnoprste papkare. U vezi s rizikom od širenja bolesti širom zemlje, ministarskom naredbom su zatvorene pijace živih životinja u svih 81 okrugu do daljnjeg, izvijestila je privatna novinska agencija Ihlas Haber Agency.

U hitnoj ministarskoj naredbi navedeno je da je zbog intenzivnog kretanja životinja tokom posljednjeg praznika Kurban-bajrama početkom juna, kada se životinje kupuju i kolju, registrovan porast broja slučajeva slinavke i šapa kod životinja.

U otkrivenim žarištima slinavke i šapa uvedene su karantinske mjere, prikupljeni su uzorci od životinja i ograničeno je kretanje u zahvaćenim područjima.

U uzetim uzorcima otkriveni su antigeni protiv bolesti i započeta je vakcinacija u poljskim uslovima. Zbog nemogućnosti vakcinacije svih papkara u kratkom roku, uvedena je mjera zatvaranja pijaca živih životinja, uključujući berze živih životinja, mjesta za sakupljanje i prodaju životinja na veliko, inspekcije i pregovore, navodi se u saopštenju.