Ilon Mask prijeti Trampu i republikancima: "Makar mi to bilo zadnje što učinim u životu"

U svijetu politike, Ilon Mask (Elon Musk) se ne snalazi jednako uspješno kao u biznisu. Iako je, kao rijetko ko dosad, otvoreno zaprijetio Donaldu Trampu (Donald Trump) i njegovim republikancima, male su šanse da će te prijetnje zaista i provesti u djelo.

Tokom rasprave o ključnom Trampovom zakonu, Mask je na platformi X objavio niz komentara, a u jednom je direktno zaprijetio članovima Kongresa porazom na izborima naredne godine.

Prijetnja porazom

- Svaki član Kongresa koji je kampanju bazirao na smanjenju državne potrošnje, a zatim odmah glasao za najveće povećanje duga u historiji, trebao bi se sramiti! I izgubit će svoju predizbornu utrku sljedeće godine, makar mi to bilo zadnje što učinim u životu - poručio je Mask.

Bila je to do sada najjasnija i najdirektnija prijetnja Trampu i njegovoj stranci, posebno značajna jer dolazi od najbogatijeg čovjeka na svijetu, koji je donedavno bio Trampov bliski saveznik.

Kako piše CNN, Tramp se ne mora previše brinuti zbog sukoba s čovjekom kojeg je donedavno nazivao svojim "prvim prijateljem". Iako je Mask uspio revolucionirati svemirsku i automobilsku industriju, male su šanse da bi istu stvar mogao učiniti i s Republikanskom strankom.

Zaboravljena epizoda

Njegovo kratkotrajno imenovanje na čelo novoosnovanog Odjela za učinkovitost vlade na početku Trampovog drugog mandata danas se spominje samo kao zaboravljena epizoda. Mask je, navodi CNN, toliko ogorčen zbog zakona koji dodatno povećava deficit i javni dug – a koji je upravo prošao u Senatu – da sada prijeti političkom odmazdom, kroz finansiranje Trampovih protivnika i osnivanje vlastite političke stranke.

Mask raspolaže ogromnim sredstvima. Njegovo bogatstvo omogućava mu da obilno donira političkim kandidatima i inicijativama koje podržava. Tramp to vrlo dobro zna – jer je u prošloj kampanji imao korist od skoro 300 miliona dolara koje je Mask uložio. Kao vlasnik platforme X, Mask ima moć da pokrene kampanje protiv pojedinih političara – pa i protiv samog Trampa.

Mask i dalje ima ključnu ulogu u američkom svemirskom programu. Ako Amerikanci ikada stignu na Mars, to će vjerovatno biti zahvaljujući njemu. Njegov Starlink ima i veliku ulogu u ratu u Ukrajini. Međutim, uprkos tehnološkoj moći, politički utjecaj mu i dalje izmiče.

Najveća prepreka Maskovim političkim planovima ostaje činjenica da Tramp i dalje čvrsto kontroliše Republikansku stranku. Već deset godina uspješno eliminiše sve izazivače i održava snažnu vezu s biračima. On je već preoblikovao stranku na način na koji Mask tek pokušava.

Mask se sada sve više približava libertarijanskom krilu stranke, uključujući senatora Renda Pola (Rand Paul), koji je također glasao protiv zakona. Međutim, kako podsjeća CNN, štedljivost i budžetska odgovornost se do sada nisu pokazale kao uspješna strategija, što potvrđuju i neuspjeli predsjednički pokušaji Renda Pola.

Alternativa za SAD

Maskova podrška kongresmenu Tomasu Masiju (Thomas Massie), koji se protivi zakonu i možda će se suočiti s unutarstranačkim izazivačem, mogla bi imati određeni utjecaj u lokalnim okvirima. Ipak, da bi postao ozbiljan politički faktor na nacionalnom nivou, morao bi ubijediti kandidate da se suprotstave političarima koje podržava Tramp – najmoćniji lider jedne američke partije u posljednjih nekoliko decenija.

Mask, pritom, ne krije svoje ambicije.

- Ako ovaj ludi zakon prođe, sutradan se osniva America Party. Ovoj zemlji treba alternativa dvostranačkom jedinstvu, da narod napokon ima glas - napisao je na X-u.

Ipak, prema pisanju CNN-a, put prema trećoj političkoj opciji je izuzetno težak. Bilo bi potrebno razbiti duboku emocionalnu i historijsku povezanost miliona birača s dvostranačjem.

Možda će Mask morati sačekati da Tramp ode s političke scene. Budući da je mlađi, njegova prilika možda tek dolazi. Ako birači izgube vjeru u Trampa i njegovo naslijeđe, moglo bi se otvoriti mjesto za "treći put".