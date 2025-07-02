Bivši direktor CIA-e: Iranska odbrana je uništena, ali vrijeme je za pregovore

Bivši direktor CIA-e Dejvid Petreus (David Petraeus) izjavio je da je iranska protivzračna i raketna odbrana potpuno uništena u nedavnim američko-izraelskim napadima, ali da rješenje nuklearne krize ipak treba tražiti putem diplomatije.

Petreus, bivši general američke vojske koji je predvodio američke snage u Iraku i Afganistanu, opisao je 12-dnevnu vojnu kampanju kao "veoma impresivnu" i naglasio savršenu koordinaciju između američkih i izraelskih trupa.

- Cjelokupna njihova protivzračna i raketna odbrana je uništena. Nijedan izraelski niti američki avion nije pogođen, a kamoli oboren tokom 12 dana ove kampanje - rekao je Petreus.

Govoreći o šteti nanesenoj iranskoj nuklearnoj infrastrukturi, istakao je da je ona "vrlo, vrlo značajna", ali nije potvrdio da je cijeli program uništen.

- Ne znamo koliko je uništeno unutar planine Fordo i da li još uvijek postoji neki kapacitet za obogaćivanje i neki visoko obogaćeni uranijum za obogaćivanje - dodao je Petreus.

On smatra da, ako Iran zaista želi nastaviti s razvojem civilne nuklearne energije, međunarodni partneri mogu isporučivati uranij, ali da bi obogaćivanje unutar same zemlje moralo u potpunosti prestati.

- Treba postojati angažman s Iranom. Trebali bi sjesti i Iran bi trebao odustati od svojih nuklearnih napora. Ovo je zemlja koja ima izvanredan potencijal koja nije uspjela ostvariti taj potencijal jer je previše zauzeta izazivanjem problema, nereda i haosa u drugim dijelovima regije - poručio je Petreus.