Trampov komentar novinarki zgrozio društvene mreže: "Kao neugodni djed koji flertuje"

Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama zbog komentara upućenog novinarki tijekom zvaničnog događaja u Bijeloj kući. Uprkos savjetima vlastite glasnogovornice, američki predsjednik je tokom govora novinarku nazvao "prekrasnom“, što je izazvalo niz negativnih reakcija.

Neugodna situacija dogodila se u petak, 27. juna, tijekom potpisivanja mirovnog sporazuma između Demokratske Republike Kongo i Ruande. Događaju su prisustvovali ministri vanjskih poslova dvije zemlje – Tereze Kajikvamba Vagner (Thérèse Kayikwamba Wagner) iz Konga i Olivije Nduhungire (Olivier Nduhungirehe) iz Ruande, te američki senatori Džej Di Vens (JD Vance) i Marko Rubio (Marco Rubio).

U jednom trenutku riječ je dobila Harijana Veras (Hariana Verás), dopisnica iz Angole, koja je pohvalila Trampa za njegovu ulogu u mirovnom procesu i izrazila nadu u trajni mir.

"Znam da to ne bih smio reći"

Tramp joj je potom odgovorio riječima koje su mnogi okarakterisali kao neprimjerene: "To je tako lijepo i tako lijepo rečeno. Kerolajn (glasnogovornica Karoline Leavitt) mi je rekla, kao prva stvar: "Nemoj to reći, politički je nekorektno..." Ali rekla je da si prekrasna. I ti zaista jesi prekrasna!"

Dodao je: "Znam da to ne bih smio reći, znate? To bi mogao biti kraj moje političke karijere, ali reći ću to svejedno. Ti si prekrasna – i iznutra i izvana. Volio bih da imam više novinara poput tebe."

Veras mu je zahvalila, a Trampov ton je, prema očevicima, bio šaljiv i neformalan.

Kritike na društvenim mrežama

Međutim, reakcije na društvenim mrežama bile su oštre. Korisnici Reddita komentarisali su da je ponašanje američkog predsjednika "jezivo" i "neprimjereno".

- Tramp usred intervjua naziva novinarku "prekrasnom"... Stvarno jezivo ponašanje - napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Kao neugodni djed koji flertuje s konobaricom (i ne ostavi napojnicu)".

Dok Trampove pristalice tvrde da je riječ o bezazlenom komplimentu, njegovi kritičari ističu da ovakvi istupi doprinose stvaranju neprimjerenih standarda ponašanja prema novinarkama i ženama uopće.