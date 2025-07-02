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TRAJAO DUŽE OD DVA SATA

Kremlj: "Putin i Makron imali vrlo sadržajan telefonski razgovor"

Dvojica čelnika razgovarala su o iransko-izraelskom sukobu i Ukrajini, što je bio prvi takav razgovor između njih dvojice od septembra 2022

Putin i Makron. Gerard Julien, Pool via AP, File

FENA

2.7.2025

Kremlj je u srijedu objavio da je Francuska bila ta koja je zatražila od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da telefonski razgovara s ruskim kolegom Vladimirom Putinom nakon skoro tri godine pauze, te da su dvojica čelnika imala "vrlo sadržajan" razgovor.

Dvojica čelnika razgovarala su u utorak o iransko-izraelskom sukobu i Ukrajini, što je bio prvi takav razgovor između njih dvojice od septembra 2022.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je razgovor trajao duže od dva sata, prenosi Reuters.

# EMMANUEL MACRON
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# FRANCUSKA
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