Tramp najavio tužbu protiv CNN-a: "Ovo je kao u nacističkoj Njemačkoj"

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) najavila je mogućnost tužbe protiv televizijske mreže CNN, zbog izvještavanja o aplikaciji IceBlock, koja korisnicima omogućava lociranje agenata američke Službe za imigraciju i carine (ICE), prenosi Anadolija.

Pokretanje postupka

Kako navodi The Guardian, ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem, tijekom posjete novom pritvorskom centru ICE-a na Floridi, poznatom kao "Aligator Alkatraz", potvrdila je da je saradnja s Ministarstvom pravde u tijeku, kako bi se ispitala mogućnost pokretanja krivičnog postupka protiv CNN-a.

- Surađujemo s Ministarstvom pravde kako bismo vidjeli možemo li ih krivično goniti. Ono što rade jeste aktivno poticanje ljudi da izbjegavaju operacije provođenja zakona. Gonit ćemo ih i krivično procesuirati. Ono što rade je ilegalno - izjavila je Noem.

Odgovor CNN-a

CNN je u svom odgovoru odbacio optužbe, ističući da je aplikacija IceBlock javno dostupna svim korisnicima iPhonea, te da izvještavanje o njenom postojanju nije kršenje zakona niti predstavlja podršku takvim alatima.

- Nema ništa ilegalno u izvještavanju o postojanju aplikacije, niti takvo izvještavanje predstavlja CNN-ovu promociju ili podršku iste - poručio je glasnogovornik mreže.

Čin otpora

Aplikaciju je razvio Džošua Aron (Joshua Aaron), koji je za CNN rekao da ju je pokrenuo kao čin otpora zbog šoka koji je osjetio povodom situacije u SAD-u.

- Doslovno gledamo kako se historija ponavlja - kazao je, uporedivši Trampove napore na deportacijama s nacističkom Njemačkom.

Trampov savjetnik za pitanja granice Tom Houman (Tom Homan) također je osudio CNN-ovo izvještavanje, poručivši: "Moramo poslati snažnu poruku da su naši službenici za provođenje zakona zaštićeni."

Iako je aplikacija izazvala oštre političke podjele, debata o slobodi medija i pravu na informisanje nasuprot sigurnosnim interesima i dalje ostaje u fokusu američke javnosti.