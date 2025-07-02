Velika prevara u Francuskoj: Srbi i Hrvati ukrali luksuzne satove vrijedne 11 miliona evra

U Bordou je policija nedavno razbila međunarodnu mrežu specijalizovanu za tzv. "transakcione prevare". Uhapšena je velika grupa prevaranata iz Srbije i Hrvatske.

Devet osoba optuženo je da su luksuzne satove mijenjali bezvrijednim kopijama – gotovo pred očima svojih žrtava. Kako prepoznati prevarante? Kako pronalaze svoje mete? Ova prevara ima veoma dobro razrađenu šemu djelovanja, piše portal "Svi Srbi u Parizu".

Lukav trik

Bez oružja, prijetnji ili nasilja, dovoljna je bila doza drskosti i lukav trik da "vrlo organizovana grupa" ukrade vrijedne predmete brojnim žrtvama u najmanje osam francuskih departmana tokom manje od godinu dana. Nedavno je policija u Bordou uhapsila 15 članova ove kriminalne mreže. Svi se suočavaju sa kaznom do 10 godina zatvora i novčanom kaznom do milion evra.

Prevara je počela u julu 2024. godine, kada je penzioner prijavio krađu 11 luksuznih satova u hotelu sa pet zvjezdica u centru Bordoa. Vjerovao je da ih prodaje kolekcionaru.

- Stekao je povjerenje u grupu ljudi koja mu je zakazala sastanak u hotelu. Tokom tog sastanka, došao je navodni stručnjak, preuzeo satove i u tom trenutku ih zamijenio bezvrijednim kopijama - izjavio je Reno Godel, tužilac iz Bordoa. Samo u tom slučaju šteta iznosi 11 miliona evra.

Prevara pri transakciji

Ova vrsta prevara, poznata kao "rip deal" ili "prevara pri transakciji", zahtijeva veoma precizan modus operandi. U slučaju iz Bordoa, prevaranti su čekali žrtvu s praznim koferom, dok je drugi – identičan – bio sakriven i napunjen lažnim satovima. Kada je prodavac stigao, "stručnjak" (takođe član bande) predložio je da se satovi privremeno spakuju tokom pregovora. Žrtva je, vjerujući da je sve legitimno, pristala. U tom trenutku, organizovana grupa je zamijenila kofere. Prodavac je otišao sa lažnim satovima, dok su prevaranti zadržali originalne.

Ko stoji iza prevara?

Policija je otkrila da se radi o mreži od 25 prevaranata iz Srbije i Hrvatske, koji su za manje od godinu dana prevarili desetine žrtava širom Francuske – u gradovima poput Avinjona, Tuluz, Erkija, Pempola, kao i u departmanima Lad, Orn i Kalvados. Žrtve su često bili stariji ljudi ili lakovjerne osobe koje su nasjele na obećanja o velikoj zaradi.

- To predstavlja tehnički izazov – otkriti ko se zapravo krije iza lažnog identiteta kupca - izjavio je pukovnik Denis Hebinger iz žandarmerije u Versaju.