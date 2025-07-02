Zelenski: Ukrajina razjašnjava detalje vojne pomoći sa Sjedinjenim Državama

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da Ukrajina "razjašnjava" detalje sa Sjedinjenim Državama oko vojne pomoći nakon što je Vašington objavio da zaustavlja neke isporuke.

- Ukrajina i Sjedinjene Države razjašnjavaju sve detalje u vezi s isporukom vojne podrške, uključujući komponente protivzračne odbrane - kazao je on u večernjem obraćanju.

Nekoliko minuta kasnije, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napisao je na platformi X da trebaju više presretača i sistema te da su, također, spremini kupiti ih ili iznajmiti, prenosi Reuters.