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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Ukrajina razjašnjava detalje vojne pomoći sa Sjedinjenim Državama

Oglasio se nakon što je Vašington objavio da zaustavlja neke isporuke

Volodimir Zelenski. Platforma X

M. Až.

2.7.2025

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da Ukrajina "razjašnjava" detalje sa Sjedinjenim Državama oko vojne pomoći nakon što je Vašington objavio da zaustavlja neke isporuke.

- Ukrajina i Sjedinjene Države razjašnjavaju sve detalje u vezi s isporukom vojne podrške, uključujući komponente protivzračne odbrane - kazao je on u večernjem obraćanju.

Nekoliko minuta kasnije, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napisao je na platformi X da trebaju više presretača i sistema te da su, također, spremini kupiti ih ili iznajmiti, prenosi Reuters.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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