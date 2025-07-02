Tramp ukinuo sankcije za više ruskih banaka i kompanija: Među njima i proizvođač oružja

Američki predsjednik Donald Tramp ukinuo je sankcije za više ruskih kompanija i banaka, među kojima je i Rosoboroneksport – zvanični državni izvoznik ruskog oružja i jedina ovlaštena institucija za izvoz vojne i dvonamjenske (vojno-civilne) opreme.

Ovaj potez dolazi neposredno nakon što je 1. jula ukinuo sankcije Siriji, a prema pisanju lista The Moscow Times, američka administracija je tom prilikom sa liste sankcija uklonila i nekoliko ruskih institucija, banaka i pojedinaca, od kojih su neki bili povezani sa bivšim sirijskim režimom, dok drugi nisu imali direktne veze.

Među njima se nalazi i Kirsan Iljumžinov, bivši predsjednik Svjetske šahovske federacije (FIDE) i nekadašnji lider ruske republike Kalmikije. Iljumžinov se 2015. godine našao pod američkim sankcijama zbog podrške režimu sirijskog predsjednika Bašara el Asada, a tada mu je imovina u Sjedinjenim Državama bila zamrznuta.

Prema istom izvoru, sa sankcijske liste uklonjeni su i sljedeći subjekti: Russian Financial Alliance Bank, u vlasništvu Iljumžinova, Tempbank, kojem je Centralna banka Rusije ukinula licencu 2017., Mir Business Bank, povezana s iranskom Bank Melli Iran, RFK Bank (Russian Financial Corporation), državna ruska banka, Promsireimport, državno preduzeće, Kompanije povezane s Rusijom: Global Concepts Group, STG Logistic, Global Vision Group, Maritime Assistance te Rosoboroneksport, državni izvoznik ruskog naoružanja.

Iljumžinov je, navodi The Moscow Times, izrazio spremnost da se sastane s Trampom, da mu zahvali i da zajedno odigraju partiju šaha. U tekstu se podsjeća i na njegovu ekscentričnost – 1997. godine tvrdio je da su ga oteli vanzemaljci, što ga ipak nije spriječilo da ostvari uspješnu karijeru u biznisu, politici i šahu.