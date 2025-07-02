Njemački kancelar: Bundestag nije cirkus da se na njega vješaju zastave duginih boja

Njemački kancelar Fridrih Merc izazvao je val kritika nakon što je izjavio da „Bundestag nije cirkus na koji bi se mogle kačiti zastave duginih boja, aludirajući na simbol LGBTQ zajednice. Time je podržao odluku predsjednice Bundestaga Julije Klekner da se povodom predstojeće povorke Christopher Street Day ne izvjesi duginu zastavu na zgradu parlamenta, što je izazvalo negodovanje.

Njegova izjava naišla je na osudu dijela javnosti i političkih kolega. Potpredsjednik SPD-a Armand Korn ocijenio je izjavu kao neprimjerenu, naglasivši da u vremenima rastuće netrpeljivosti prema LGBTQ osobama takav ton nije prihvatljiv. Kritike su stigle i iz Mercove vlastite stranke – predsjednik Saveza lezbijki i homoseksualaca unutar CDU/CSU-a Zenke Zigman poručio je da će lično razgovarati s kancelarom o njegovim riječima.

S druge strane, Merca je podržao istaknuti političar Jens Špan, koji je i sam pripadnik LGBTQ zajednice, rekavši da kancelar ima pravo i da preduga rasprava o zastavama ne pomaže borbi za veću slobodu.

Posebno oštra bila je povjerenica savezne vlade za pitanja kvir osoba Sofi Koh, koja je poručila: – Ako je zastava duginih boja cirkuska, šta su onda kvir građani?

Merc, koji se unutar CDU-a smatra dijelom konzervativnog krila, vodi demokršćansko-socijaldemokratsku vladu od maja ove godine.