Američki kongresmeni žele omogućiti Trampu da Izraelu isporuči najmoćnije američko oružje

Američki kongresmeni predložili su zakon koji bi ovlastio predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da Izraelu isporuči bombardere B-2 i specijalizirane bombe za uništavanje bunkera, ukoliko se ustanovi da Iran razvija nuklearno oružje, izvijestio je u srijedu Fox News.

Posebne ovlasti

Zakon su predložili Džoš Gotajmer (Josh Gottheimer), demokrata iz Nju Džersija, i Majk Lovler (Mike Lawler), republikanac iz Njujorka, s ciljem da Trampu omoguće "poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da je Izrael spreman za sve nepredviđene situacije ako Iran nastoji razviti nuklearno oružje".

- Iran, vodeći državni sponzor terorizma i jedan od glavnih neprijatelja Amerike, nikada ne smije imati nuklearno oružje. Zato sam snažno podržao naše vojne akcije ranije ovog mjeseca. Iran je ubio brojne Amerikance, uključujući pripadnike naše vojske, i više puta je napao našeg ključnog demokratskog saveznika, Izrael. Izrael mora biti sposoban da se brani od Irana i da osigura da Iran ne može obnoviti svoje nuklearne kapacitete - izjavio je Gotajmer, prenosi Fox.

- Ovaj zakon daje predsjedniku ovlasti da opremi Izrael alatima i obukom potrebnim za odvraćanje Teherana i stvaranje sigurnijeg svijeta - dodao je Lorler.

Potvrda za Kongres

Prema prijedlogu zakona, Tramp bi, u slučaju da odluči poslati oružje, morao pred Kongresom obrazložiti da je to neophodno za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država.

Također bi morao dostaviti potvrdu da Izrael ne raspolaže drugim sredstvima za uništavanje iranske podzemne nuklearne infrastrukture.

Tramp je, kako se navodi, u tajnosti naredio udare na Iran nekoliko dana prije nego što su Sjedinjene Američke Države izvele napade na nuklearna postrojenja Islamske Republike, koristeći bombardere B-2 i bombe za uništavanje bunkera. Kasnije je izjavio da su iranska nuklearna postrojenja "uništena" u tim napadima.