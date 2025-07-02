Zasjede u Gazi: Poginuo izraelski narednik, osam vojnika ranjeno u napadu na elitnu jedinicu Egoz

Komandant brigada al-Quds objavio je u srijedu da su palestinske snage izvele vojnu operaciju protiv desetina izraelskih vojnika i konvoja naoružanih vozila istočno od naselja Šudžaiya u Gazi.

Operacija je započela aktiviranjem polja nagaznih mina, usmjerenih na izraelska vozila koja su se infiltrirala u područje, što je natjeralo vojnike i oficire da se povuku u obližnje stambene objekte.

Napad iz zasjede

Prema riječima komandanta, palestinski borci su potom pogodili izraelske snage unutar tih objekata vođenom raketom, a zatim i protuoklopnim projektilom TBG.

- Napali smo ciljane snage iz zasjede i ušli u vrlo blisku borbu koristeći lako i srednje naoružanje - izjavio je komandant, dodavši da su pripadnici oklopnih jedinica, oficiri i vojnici ubijeni ili ranjeni tokom operacije.

Izraelski mediji potvrdili su smrt jednog vojnika iz elitne jedinice Egoz, dok su četiri druga vojnika teško ranjena. Prema navodima, poginuo je narednik Janiv Mihalovič (Yaniv Michalovitch).

Narednik Mihalovič je stradao, a osam vojnika je povrijeđeno u nizu oružanih incidenata u naselju Šudžaiya u istočnom dijelu grada Gaze, koji su započeli oko 9 sati ujutro, navodi izraelski vojni radio.

U prvom napadu, borci Hamasa ispalili su dvije rakete RPG na zgradu u kojoj se nalazila jedinica Egoz, pri čemu je jedan vojnik zadobio lakše povrede.

Dvadesetak minuta kasnije, nova protivtenkovska raketa pogodila je tenk u kojem su se nalazili vojnici iz 7. brigade, koji su pokušavali locirati napadače iz prethodnog incidenta. U tom napadu poginuo je narednik Mihalovič, dok su ostali vojnici iz tenka ranjeni – dvojica teško, jedan lakše.

Nedugo zatim, snajperista Hamasa pucao je na pripadnike Egoza, pri čemu je jedan vojnik teško ranjen.

Potom je inženjerijsko vozilo D-9 naišlo na improviziranu eksplozivnu napravu, što je izazvalo nove povrede – jednog vojnika lakše, drugog nešto teže.

Najnoviji podaci

Prema najnovijim zvaničnim podacima koje je objavila izraelska vojska, od obnove kopnene ofanzive u martu poginulo je 30 izraelskih oficira i vojnika, čime je ukupan broj stradalih pripadnika izraelskih snaga od početka kopnene invazije u Gazi dostigao 438.

S druge strane, palestinski izvori i nezavisni posmatrači redovno ističu da je stvarni broj izraelskih gubitaka znatno veći, navodeći izraelsku praksu cenzure i prikrivanja informacija s ciljem očuvanja morala vojnika i doseljenika.