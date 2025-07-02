Ukrajina nanijela težak udarac Moskvi: Kijev likvidirao ključnog ruskog komadanta?

Društvene mreže i ruski vojni blogeri vrve informacijama da je Ildar Ferdinandovič Ahmerov, zamjenik načelnika štaba ruske Crnomorske flote, poginuo u ukrajinskom zračnom napadu na Krim. Iako službena potvrda još nije stigla, vijest je podijelio i Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova.

Geraščenko je na mreži X prenio vijest o mogućoj likvidaciji, ali je naglasio da se još čekaju službene potvrde. Prema ruskim vojnim izvorima, Ahmerov je stradao tokom jedne od najintenzivnijih ukrajinskih ofanziva u posljednjih nekoliko sedmica.

Ahmerov je rođen 1965. godine u Kazanju, a vojnu karijeru započeo je u sovjetskoj mornarici. Obrazovao se u Vladivostoku, a kasnije i na Pomorskoj akademiji Kuznjecov. Tokom svoje karijere komandovao je razaračem "Admiral Vinogradov" i predvodio jedinice Pacifičke flote. Za svoj rad odlikovan je brojnim priznanjima, uključujući Orden za vojne zasluge i Orden za pomorske zasluge.

Istovremeno, Glavni štab ukrajinske vojske javio je da su ruske snage pokušale proboj na jugoistoku regije Dnjipropetrovsk, ali da je napad odbijen. Prema ukrajinskim izvorima, selo Dačne, koje se nalazi na granici Dnjipropetrovske i Donjecke oblasti, ostaje pod kontrolom Ukrajinaca.

- Izvještaji ruske propagande o zauzimanju mostobrana nisu tačni. Većina napadača je eliminisana, a dvojica su se predala - poručili su iz ukrajinske vojske.

Tokom noći srijede na četvrtak, ruska vojska ispalila je 114 dronova i četiri rakete na više regija, uključujući Harkiv, Herson, Donjeck i Dnjipropetrovsk. Ukrajinske zračne snage tvrde da su oborile veliki broj letjelica, ali napadi i dalje traju.

Prema podacima agencije dpa, u nekim noćima broj ruskih projektila prelazio je 400, što jasno pokazuje intenzitet nastojanja Moskve da probije ukrajinski protuzračni štit.