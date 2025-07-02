Putin i Medvedev različito tvrde: Koliki je stvarni broj dobrovoljaca u ruskoj vojsci?

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev izjavio je da se od početka 2025. godine preko 210.000 osoba pridružilo ruskim Oružanim snagama na osnovu ugovora.

Medvedev je naveo da taj tempo znači približno 30.000 novih regruta mjesečno. Pored toga, prema njegovim riječima, više od 18.000 ljudi se navodno priključilo dobrovoljačkim formacijama.

- Više od 210.000 novih vojnika pridružilo se ruskim oružanim snagama od početka godine - rekao je Medvedev.

Međutim, ove brojke se ne poklapaju sa ranijim tvrdnjama ruskog predsjednika Vladimira Putina.

U maju 2025. godine, Putin je tvrdio da Rusija mjesečno regrutuje između 50.000 i 60.000 dobrovoljaca, što je više nego dvostruko od cifre koju je naveo Medvedev.

Izgleda da Putinove ranije izjave govore o bržem tempu mobilizacije nego što je opisao Medvedev. Kremlj do sada nije dao nikakvo pojašnjenje ili ispravku u vezi s razlikama u navedenim brojkama.

Procjene zapadnih obavještajnih službi, uključujući one iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, više puta su dovodile u pitanje održivost ruskih napora u regrutovanju bez šire mobilizacije.

Iako je ugovorna služba u Rusiji formalno dobrovoljna, lokalni izvještaji i organizacije za ljudska prava dokumentovali su sve veći pritisak na muškarce da se prijave, posebno u ekonomskim ranjivim regijama.