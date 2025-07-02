Najmanje 90 ubijenih u izraelskim napadima na civile u Gazi

Najmanje 90 Palestinaca je ubijeno, a deseci su ranjeni nakon što je izraelska vojska u srijedu pojačala napade na civile širom Pojasa Gaze, saopćili su medicinski izvori.

Izvor iz zdravstvenog sektora za Anadolu je rekao da je izraelska vojska granatirala civile koji su pokušavali doći do humanitarne pomoći na ulici Salah Al-Din, u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, pri čemu je ubijeno 10 Palestinaca, a više od 50 je ranjeno.

Napadi u Rafahu i Kan Junisu

Pet drugih osoba koje su čekale pomoć u zapadnom Rafahu, na jugu Pojasa Gaze, također je ubijeno izraelskom vatrom.

Deset Palestinaca je ubijeno, a deseci su ranjeni kada su izraelske snage otvorile vatru na okupljene koji su čekali kamione s pomoći u centralnom Kan Junisu.

Dvoje Palestinaca je ubijeno, a više ih je ranjeno u izraelskom napadu na kuću u oblasti Al-Mawasi u Kan Junisu.

Izraelske snage su također bombardovale tri šatora u kojima su boravili raseljeni Palestinci, ubivši 12 osoba.

Tri osobe su ubijene kada je Izrael granatirao grupu civila u centralnom Kan Junisu, a tijela još dvije osobe izvučena su iz ruševina u istočnim dijelovima grada.

U centralnom gradu Deir al-Balahu, izraelska vojska je gađala grupu civila, pri čemu je ubijeno pet osoba.

Šest civila je poginulo u blizini bolnice Al-Avda u centralnoj Gazi nakon izraelskog granatiranja, rekao je jedan medicinski izvor.

Još pet Palestinaca je ubijeno, a više ih je ranjeno u izraelskim napadima na Gazu, naveli su medicinari.

Zračni napadi

U međuvremenu je osam osoba ranjeno kada su izraelski avioni pogodili stambenu zgradu u četvrti Al-Tufah u Gazi.

Tri Palestinca su izgubila život kada su izraelske snage bombardovale šator u kojem su bili raseljeni civili u naselju Šeik Radvan, dok je još 11 osoba ubijeno u napadu na četvrt Zeitoun.

Na sjeveru Gaze, četiri osobe su ubijene, a nekoliko ih je ranjeno kada su izraelski borbeni avioni pogodili kuću u Džabaliji.

Osam osoba je ubijeno, a više ih je ranjeno kada je izraelski napad pogodio grupu civila u blizini škole-privremenog skloništa u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnoj Gazi.

U odvojenom napadu, tri Palestinca su ubijena u napadu na civile u ulici Al-Nafak u sjevernom dijelu Gaze.

Ministarstvo zdravstva Gaze također je potvrdilo da je direktor Indonezijske bolnice na sjeveru Gaze, Marvan Sultan, ubijen zajedno s članovima svoje porodice nakon što su izraelski avioni pogodili njegovu kuću u Gazi.