Izraelski mediji tvrde: Saudijska Arabija obarala iranske dronove tokom sukoba s Izraelom

Izraelski list Hayom saznao je iz izvora u Perzijskom zaljevu da su neke regionalne zemlje, uključujući Saudijsku Arabiju, učestvovale u presretanju bespilotnih letjelica koje je Iran lansirao tokom nedavnog sukoba.

Prema izvještajima, saudijske zračne snage rasporedile su helikoptere koji su presreli dronove u regionalnom zračnom prostoru, uključujući područja iznad Iraka i Jordana.

Neki od tih dronova mogli su nastaviti prema Izraelu, ali su rano presretnuti kao dio zaštite suverenog zračnog prostora Saudijske Arabije.

Saudijska Arabija raspolaže dobro opremljenim zračnim snagama, koje uglavnom koriste američke sisteme i avione.

Iako Saudijska Arabija nije službeno potvrdila učešće u presretanjima, čak je osudila Izrael zbog pokretanja ofenzive protiv Irana. S druge strane, Izrael, Sjedinjene Države i evropske zemlje pokazale su blisku operativnu saradnju.

Međutim, Saudijska Arabija je naglasila da neće dozvoliti korištenje svog zračnog prostora za napade na ciljeve u Iranu.

Tokom 12 dana agresije na Iran, nekoliko država djelovalo je u odbrani Izraela. Među njima su Jordan, koji je djelovao uglavnom putem svojih zračnih snaga unutar svog zračnog prostora; Velika Britanija i Francuska, koje su takođe djelovale u regionalnom zračnom prostoru; kao i vojska Sjedinjenih Država, koja je bila jedna od najaktivnijih uz IDF, koristeći avione, brodove i sisteme protuzračne odbrane poput Patriot i THAAD.

Iran je lansirao preko hiljadu dronova prema Izraelu. Dok su neki presretnuti daleko od granice, pojedini su uspjeli pogoditi ciljeve unutar Izraela.