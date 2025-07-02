Trampova ministrica i kanibal u avionu: Priča o "samojedenju" šokirala javnost, ali ostaje neprovjerena

Američka ministrica za unutrašnju sigurnost Kristi Noem iznenadila je novinare na konferenciji za medije povodom otvaranja pritvorskog centra na Floridi, poznatog pod nadimkom "Aligator Alkatraz", pričom o deportovanom kanibalu koji je navodno pokušao pojesti samog sebe dok je bio u avionu. Ministarstvo nije iznijelo nikakve detalje o ovom slučaju.

Bizarna priča

Čak ni televizijska mreža Fox News, koja inače podržava administraciju predsjednika Donalda Trampa i njene masovne deportacije migranata, ovu Noeminu izjavu nije uzela ozbiljno.

- Nedavno sam razgovarala sa nekim maršalima (članovima US Marshals Service, koji rade s imigracionim vlastima – op. a.) koji su mi rekli da su uhapsili kanibala, smjestili ga u avion da bi ga vratili kući, a on je, dok je sjedio, počeo jesti samog sebe. Morali su ga izbaciti iz aviona i hitno mu pružiti medicinsku pomoć - ispričala je Noem novinarima.

Ovom bizarnom i neprovjerenom pričom, kako navodi list The Independent, ministrica je vjerovatno željela ilustrirati zašto su masovne deportacije, koje podržava Trumpova administracija, navodno neophodne.

Američke vlasti godinama tvrde da deportuju isključivo kriminalce, ali su brojne istrage i primjeri pokazali da su deportovane i osobe sa važećim radnim dozvolama i bez ikakvog krivičnog dosijea.

Tokom iste konferencije, Noem je ponovila tvrdnju da njeno ministarstvo cilja "ubice, silovatelje, krijumčare ljudi i dilere droge". Pričom o kanibalu optužila je i prethodnika Donalda Trampa, Džoa Bajdena (Joe Biden), da je u zemlju puštao "najgore od najgorih".

- To su poremećeni pojedinci koji sada šetaju našim ulicama, koje pokušavamo pronaći i izbaciti iz zemlje, jer su toliko poremećeni da ovdje ne pripadaju. Ne bi trebali hodati ulicama pored naše djece niti živjeti u zajednicama sa našim porodicama koje žele samo da odgajaju svoju djecu, da odrastu, zaposle se i žive američki san - dodala je Noem.

Glasnogovornik Ministarstva unutrašnje sigurnosti nije medijima dao više informacija o navodnom kanibalu. Naveo je tek da se priča odnosi na Noemin tweet od 27. juna. Međutim, u tom tweetu Noem navodi da je zbog kvara na avionu morala iz Gvatemale letjeti sa ICE-om (Imigraciona i carinska služba). Nije jasno da li je time portparol htio reći da je Noem tada saznala za slučaj ili da se incident dogodio tokom tog leta.

"Pokojni velikan Hanibal Lekter"

Američki mediji, pa čak i oni naklonjeni Trampovoj administraciji, ne uzimaju Noeminu priču previše ozbiljno. Djelimično zbog njene reputacije da izmišlja. Tokom prošlogodišnjih nastojanja da osigura nominaciju za potpredsjednicu, u svojoj knjizi tvrdila je da se kao guvernerka Južne Dakote sastala sa Kim Džong-unom, iako do tog susreta nikada nije došlo.

Ubrzo nakon što je postala ministrica, javnosti je prikazivala svoje "rezultate" učestvujući sa kamerama u imigracionim racijama, koje su zapravo bile akcije koje je ranije naložila Bidenova administracija.

Mediji ovu Noeminu izjavu povezuju i sa predizbornom kampanjom Donalda Trampa, koji često plaši svoje birače tvrdnjama da Biden u zemlju pušta kanibale. Pritom ih poredi sa fiktivnim likom Hanibalom Lekterom iz romana i filmova.

- Je li iko gledao "Kad jaganjci utihnu"? Pokojni velikan Hanibal Lekter. Volio bi vas imati za večeru. To je umobolnica. Ispraznili su svoje umobolnice - izjavio je Tramp prošlog ljeta kada je preuzimao republikansku predsjedničku nominaciju.

To je samo jedan u nizu Trampovih poziva na kanibalskog serijskog ubicu iz romana Tomasa Harisa, kojeg je na filmu najpoznatije utjelovio ser Entoni Hopkins. Trampove izjave potaknule su nagađanja da možda nije ni svjestan da je riječ o izmišljenom liku.

Paradoksalno, u okviru Trampovog zagovaranja tzv. "zaslužne imigracije", Lekter – da je stvarna osoba – vjerovatno ne bi bio deportovan iz SAD-a. Sin je bogatih litvanskih roditelja, studirao je medicinu u Francuskoj i radio u prestižnoj bolnici u američkom Baltimoreu. Ovaj fiktivni lik gotovo da predstavlja idealnog migranta kakvog bi Tramp želio dovesti u SAD.