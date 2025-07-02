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POGINULO 38 OSOBA

Azerbejdžanski mediji objavili navodni snimak ruske naredbe za rušenje putničkog aviona

Dana 25. decembra avion Embraer kompanije Azerbaijan Airlines na letu iz Bakua za Grozni srušio se u blizini Aktaua u Kazahstanu

Krhotine avion Embraer Azerbaijan Airlinesa. Platforma X

M. Až.

2.7.2025

Azerbejdžanski novinari objavili su snimak koji navodno sadrži naredbu za otvaranje vatre na let AZAL-a, što je dovelo do pada aviona u blizini grada Aktaua u Kazahstanu 25. decembra.

Prema njihovim riječima, redakcija je primila anonimno pismo s materijalima vezanim za obaranje aviona dok se približavao ruskom gradu Groznom.

U pismu se navodi objašnjenje komandanta sistema protuzračne odbrane Dmitrija Paladičuka, koji tvrdi da je avion bio meta po naredbi ruskog Ministarstva odbrane.

Minval Politika također je dobila video i audio snimke, kao i informacije o lošem stanju opreme.

- U 08:13:30 dao sam naredbu za paljbu na metu. U 08:13:33 lansiran je projektil s vodilice. U 08:13:47 centralni kompjuterski sistem BM-72V6 poslao je poruku da je meta promašena. U 08:13:48 dao sam naredbu za ponovnu paljbu - stoji u pismu.

Novinari su objavili i dio audio zapisa na kojem se čuje muški glas koji daje koordinate koje odgovaraju onima iz pisma, nakon čega slijedi naredba: "Pali! Rekao sam, pali!"

Zatim se čuje eksplozija, a isti glas kaže: "Opet! Još jednom!" nakon izvještaja da je meta promašena.

Cjelovite snimke nisu objavljene jer ih istražne vlasti još uvijek trebaju ispitati. Novinari naglašavaju da ne mogu potvrditi autentičnost pisma, iako nosi kapetanov potpis. Međutim, audio zapisi se smatraju vjerodostojnima jer se informacije u njima poklapaju.

Dana 25. decembra avion Embraer kompanije Azerbaijan Airlines na letu iz Bakua za Grozni srušio se u blizini Aktaua, administrativnog centra kazahstanske Mangistauske oblasti. U toj nesreći poginulo je 38 ljudi.

# AZERBEJDŽAN
# RUSIJA
# KAZAHSTAN
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