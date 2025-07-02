Azerbejdžanski mediji objavili navodni snimak ruske naredbe za rušenje putničkog aviona

Azerbejdžanski novinari objavili su snimak koji navodno sadrži naredbu za otvaranje vatre na let AZAL-a, što je dovelo do pada aviona u blizini grada Aktaua u Kazahstanu 25. decembra.

Prema njihovim riječima, redakcija je primila anonimno pismo s materijalima vezanim za obaranje aviona dok se približavao ruskom gradu Groznom.

U pismu se navodi objašnjenje komandanta sistema protuzračne odbrane Dmitrija Paladičuka, koji tvrdi da je avion bio meta po naredbi ruskog Ministarstva odbrane.

Minval Politika također je dobila video i audio snimke, kao i informacije o lošem stanju opreme.

- U 08:13:30 dao sam naredbu za paljbu na metu. U 08:13:33 lansiran je projektil s vodilice. U 08:13:47 centralni kompjuterski sistem BM-72V6 poslao je poruku da je meta promašena. U 08:13:48 dao sam naredbu za ponovnu paljbu - stoji u pismu.