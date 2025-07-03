Zelenski oduzeo ukrajinsko državljanstvo mitropolitu Ukrajinske pravoslavne crkve Onufriju

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oduzeo je državljanstvo Ukrajine mitropolitu Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC), koja je dio Moskovske patrijaršije Ruske pravoslavne crkve, saopćila je Služba sigurnosti Ukrajine (SBU).

SBU tvrdi da je mitropolit Onufrij, čije je pravo ime Orest Berezovski, od 2002. godine državljanin Ruske Federacije, o čemu nije obavijestio ukrajinske vlasti. Također, optužuju ga da održava veze sa Moskovskom patrijaršijom, koja "podržava rusku agresiju protiv Ukrajine", piše danas ukrajinski Interfaks.

- Uprkos punom obimu invazije, Onufrij praktično i dalje podržava politiku Ruske pravoslavne crkve i njenog rukovodstva, uključujući patrijarha Kirila - navodi SBU.

U Ukrajini od 2018. godine djeluje i djelomično priznata Pravoslavna crkva Ukrajine, čiju autokefalnost priznaju Vaseljenska patrijaršija Carigrada, Aleksandrijska patrijaršija, Kiparska crkva i Grčka crkva.