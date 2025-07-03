Maloljetniku prijeti doživotni zatvor zbog navodne špijunaže za Rusiju

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) uhapsila je 16-godišnjeg dječaka iz Dnipra, kojeg optužuju za špijunažu u korist ruskog FSB-a. Maloljetnik, čije ime nije objavljeno, navodno je putem Telegrama regrutiran da fotografira vojne položaje i šalje koordinate ruskim agentima u zamjenu za novčanu nadoknadu.

Prema tvrdnjama SBU-a, mladić je uhvaćen dok je podizao mobitel ispred vojnog objekta. Sumnja se da su prikupljene informacije korištene za navođenje ruskih raketnih udara, među kojima je nedavno u Dnipru poginulo 20 ljudi, a više od 170 je ranjeno. Dječaku prijeti doživotni zatvor zbog optužbe za veleizdaju, prenosi Financial Times.

Ruska strategija

Ukrajinske vlasti upozoravaju da je riječ o ruskoj strategiji destabilizacije zemlje iznutra, uključujući i zloupotrebu djece. Prema podacima SBU-a, od proljeća prošle godine uhapšeno je više od 700 osoba povezanih s ruskim špijunskim i sabotažnim aktivnostima, od kojih je četvrtina mlađa od 18 godina.

Mladi špijuni često dolaze iz ranjivih grupa – siromašnih, raseljenih i siročadi. Ruski agenti im se obraćaju preko aplikacija kao što su Telegram, Viber i Discord, nudeći im „brzu i laku zaradu“ od 100 do 1.000 dolara za fotografije vojnih objekata, postavljanje eksploziva ili paljenje regrutnih centara.

Zabrinjavaju i slučajevi u kojima maloljetnici, često nesvjesni stvarnih ciljeva "zadatka", bivaju iskorišteni kao nesvjesni bombaši samoubice. U jednom incidentu u martu, dječaci od 15 i 17 godina postavili su bombu na željezničkoj stanici; jedan je poginuo, a drugi je teško povrijeđen. Eksploziv je navodno aktiviran na daljinu, od strane ruskih operativaca.

Tretiranje uhapšene djece

Istovremeno, postavlja se pitanje kako se tretira uhapšena djeca. Iako SBU tvrdi da maloljetnicima pruža pravnu pomoć, ukrajinski zakon pod ratnim stanjem dozvoljava suđenje za izdaju i sabotažu i maloljetnicima, uz mogućnost izricanja iznimno strogih kazni.

Iz organizacije Human Rights Watch poručuju da se djeca trebaju tretirati u skladu s međunarodnim standardima, s posebnim naglaskom na rehabilitaciju, a zatvor smije biti korišten samo kao krajnja mjera. Do sada nijedan maloljetnik nije izveden pred sud, ali prema izjavama SBU-a, neki bi mogli biti procesuirani do kraja godine.