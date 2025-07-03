Video / Požar u fabrici pirotehnike i vatrometa: Sedmero ljudi nestalo?

Nakon što su požar i snažna eksplozija sravnili sa zemljom proizvodni pogon za vatromet i pirotehniku u ruralnom sjevernom dijelu Kalifornije, sedam osoba vodi se kao nestalo.

Desetine manjih eksplozija i detonacija koje su aktivirale vatromet iznad samog objekta uslijedile su nakon eksplozije koja je izbacila oblak gustog crnog dima.

Zračni snimci lokalnih medija pokazali su kako je velika zgrada nalik skladištu raznesena u utorak navečer u ogromnoj eksploziji koja je kako prenose izgledala "kao vatrena kugla".

Kako je rekao portparol Kalifornijskog odjela za šumarstvo i zaštitu od požara Džejson Klej (Jason Clay), plamen koji se proširio od eksplozije ugljenisao je oko 32 hektara okolne vegetacije.