Vojska Ukrajine dronovima pogodila jednu od najvećih fabrika raketa u Rusiji, ranjeno 45 radnika

Četiri radionice za proizvodnju dronova u fabrici Kupol u Iževsku u Rusiji su uništene kada je napala Ukrajina dronom, a poginulo je najmanje troje ljudi.

Ranjeno je 45 radnika ove kompanije. Vojska Ukrajine nije dala detaljne informacije o ovom napadu, a ruski mediji navode da je zabilježen udar najmanje dva drona koji su direktno pogodili radionice u kojima su se sklapali dijelovi za dronove i bespilotne letjelice.

Urušio se i krov zgrade površine 1.300 kvadratnih metara. Generalštab Ukrajine potvrdio je napad, navodeći da su jedinice Službe sigurnosti Ukrajine, u koordinaciji s drugim granama odbrambenih snaga, izvele precizni udar na elektromehanički pogon kompanije Kupol u Iževsku.