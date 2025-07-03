Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

URUŠIO SE KROV

Vojska Ukrajine dronovima pogodila jednu od najvećih fabrika raketa u Rusiji, ranjeno 45 radnika

Vojna fabrika Kupol specijalizovana je za razvoj i proizvodnju protivvazdušnih raketnih sistema kratkog dometa

Uništena fabrika. Telegram

A. O.

3.7.2025

Četiri radionice za proizvodnju dronova u fabrici Kupol u Iževsku u Rusiji su uništene kada je napala Ukrajina dronom, a poginulo je najmanje troje ljudi.

Ranjeno je 45 radnika ove kompanije. Vojska Ukrajine nije dala detaljne informacije o ovom napadu, a ruski mediji navode da je zabilježen udar najmanje dva drona koji su direktno pogodili radionice u kojima su se sklapali dijelovi za dronove i bespilotne letjelice.

Urušio se i krov zgrade površine 1.300 kvadratnih metara. Generalštab Ukrajine potvrdio je napad, navodeći da su jedinice Službe sigurnosti Ukrajine, u koordinaciji s drugim granama odbrambenih snaga, izvele precizni udar na elektromehanički pogon kompanije Kupol u Iževsku.

Vojna fabrika Kupol specijalizovana je za razvoj i proizvodnju protivvazdušnih raketnih sistema kratkog dometa. Među najpoznatijim proizvodima fabrike su sistemi protivzračne odbrane iz serije Tor, uključujući Tor-M1, Tor-M2 i njihove modernizovane verzije.

Ovi sistemi namijenjeni su za zaštitu trupa i strateških objekata od napada aviona, helikoptera, bespilotnih letjelica i precizno vođenih projektila. Također, ova kompanija proizvodi i radarske komplekse, lansere i komandne stanice kao i veliki broj komponenti za vojne dronove.

# RADNICI
# FABRIKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.