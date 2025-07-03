Objavljen snimak: Uništeno veliko skladište municije vojske Rusije u Donjecku

Napad na jedno od najvećih vojnih skladišta vojske Rusije izvršila je vojska Ukrajine, u okupiranom Donjecku.

Nakon napada uslijeda je velika eksplozije koju su pratile manje eksplozije nakon aktiviranja municije u skladištu. Skladište municije u Harcizku, iako nije potvrđeno od ukrajinske vojske, predstavlja klasičan napad na logističke centre ruske vojske u dubini teritorije.

Značajne rezerve artiljerijske i pješadijske municije nalazile su se u ovom skladištu.

Ukrajinski napadi na vojna skladišta predstavljaju poseban izazov jer se cjelokupni prostor oko skladišta nakon eksplozije mora iseljavati.