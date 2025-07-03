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NAPAD UKRAJINE

Objavljen snimak: Uništeno veliko skladište municije vojske Rusije u Donjecku

Značajne rezerve artiljerijske i pješadijske municije nalazile su se u ovom skladištu

Snimak eksplozije. Screenshot / Platforma X

A. O.

3.7.2025

Napad na jedno od najvećih vojnih skladišta vojske Rusije izvršila je vojska Ukrajine, u okupiranom Donjecku.

Nakon napada uslijeda je velika eksplozije koju su pratile manje eksplozije nakon aktiviranja municije u skladištu. Skladište municije u Harcizku, iako nije potvrđeno od ukrajinske vojske, predstavlja klasičan napad na logističke centre ruske vojske u dubini teritorije.

Značajne rezerve artiljerijske i pješadijske municije nalazile su se u ovom skladištu.

Ukrajinski napadi na vojna skladišta predstavljaju poseban izazov jer se cjelokupni prostor oko skladišta nakon eksplozije mora iseljavati.

Aktiviranje municije i posebno artiljerijskih granata koje eksplozija rasprši u okolini i do nekoliko kilometara, značajno prolongiraju deminiranje odnosno prikupljanje svih eksplozivnih sredstava.

Ukrajinske odbrambene snage su posljednjih dana izvele niz velikih napada na vojne ciljeve i odbrambene pogone na okupiranim teritorijama i unutar Rusije.

# EKSPLOZIJA
# MUNICIJA
# RAT
# RUSIJA
# UKRAJINA
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